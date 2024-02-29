Артисти Львівської опери не повернулися в Україну з європейських гастролей: що відомо

Троє артистів Львівської опери не повернулися з гастролей у Фінляндії

Соліст балету Андрій Михаліха, солістка балету Юлія Михаліха-Рома та артист балету Богдан Ключник не повернулися разом з колективом театру в Україну з гастролей у Фінляндії.

До того ж з колегами вони попрощалися дуже дивно - це відбулося віртуально. Зараз на сторінках артистів інформації про їхнє рішення та точне місце перебування немає.

Саме тому у театрі проводиться службове розслідування, оскільки ситуація нестандартна.

"Впродовж трьох тижнів, з 8 до 22 лютого, на артистів балету чекає насичений графік виступів у Естонії та Фінляндії. Це будуть перші зустрічі із публікою обох країн, якій артисти балету презентуватимуть колоритний та запальний балет "Дон Кіхот" Л. Мінкуса у постановці Львівської національної опери", - пишуть у дописі театру в Instagram.

Зараз вистава запланована у Львові на 1 березня, проте серед її учасників немає трьох солістів - і це справжня проблема.

Імена та профілі Юлії, Андрія та Богдана тепер відсутні на офіційному сайті Львівського театру опери та балету. Пише помилка "404 Сторінка не існує або була видалена".

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На сторінках самих артистів балету у соцмережах немає жодної інформації про зникнення або ж про прийняття важливого рішення.

Оскільки Андрій Михаліха вважається провідним актором, він був залучений у багатьох виставах театру, а це понад 20 провідних партій. У балеті "Дон Кіхот", з яким команда поїхала до Фінляндії актор танцював партію Еспадо.

Деталі службового розслідування театр має оприлюднити, але поки невідомого нічого конкретного.