Артисты Львовской оперы не вернулись в Украину с европейских гастролей: что известно

Трое артистов Львовской оперы не вернулись с гастролей в Финляндии

Солист балета Андрей Михалиха, солистка балета Юлия Михалиха-Рома и артист балета Богдан Ключник не вернулись вместе с коллективом театра в Украину по гастролям в Финляндии.

К тому же с коллегами они простились очень странно - это произошло виртуально. Сейчас на страницах артистов информации об их решении и точном местонахождении нет.

Поэтому в театре проводится служебное расследование, поскольку ситуация нестандартная.

"В течение трех недель, с 8 по 22 февраля, артистов балета ждет насыщенный график выступлений в Эстонии и Финляндии. Это будут первые встречи с публикой обеих стран, которой артисты балета будут представлять колоритный и зажигательный балет "Дон Кихот" Л. Минкуса в постановке Львовской национальной оперы", - пишут в публикации театра в Instagram.

Сейчас спектакль запланирован во Львове на 1 марта, однако среди участников нет трех солистов - и это настоящая проблема.

Имена и профили Юлии, Андрея и Богдана отсутствуют на официальном сайте Львовского театра оперы и балета. Пишет ошибка "404 Страница не существует или была удалена".

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На страницах самих артистов балета в соцсетях нет никакой информации об исчезновении или о принятии важного решения.

Поскольку Андрей Михалиха считается ведущим актером, он был привлечен во многих спектаклях театра, а это более 20-ти ведущих партий. В балете "Дон Кихот", с которым команда уехала в Финляндию, актер танцевал партию Эспадо.

Детали служебного расследования театр должен быть обнародован, но пока неизвестно ничего конкретного.