Вокалістка, яку Львівська опера позбавила головної ролі, прокоментувала виступи з росіянами

Днями пресслужба Львівського оперного театру зробила заяву про те, що відмовляється від співпраці з вокалісткою Валентиною Плужніковою через її виступи з російськими артистами під час повномасштабної війни в Україні. Коментар співачки не змусив на себе довго чекати.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку виконавиці.

Артистка прокоментувала співпрацю з росіянами

Так, Плужнікова запевнила: виступи, в яких її звинувачують, були у рамках навчання в молодіжній програмі, де вона була студенткою.

Зі слів Валентини, вона не мала контракту на ці виступи як незалежний артист.

Валентина Плужнікова (фото: facebook.com/valentina.pluzhnikova.3)

"Фотографія, яку поширюють, де я обіймаюсь з іншими артистами, була зроблена у на сцені в рамках виконання мною ролі Данжевіль в Опері Адріана Лекуврер на Зальбурзькому фестивалі (найпрестижнішому оперному фестивалі світу, куди мріяв би потрапити кожен співак), де я також навчалася у літній програмі для молодих співаків", - зазначила вокалістка.

"Це була напівконцертна постановка. І фотографія була зроблена в момент виступу, де я діяла в рамках виконуваної мною ролі, а не за кулісами та в житті", - додала співачка.

Також Плужнікова підкреслила, що ніколи не відвідувала країну-агресорку і не виконувала за кордоном російські опери.

Валентина Плужнікова (фото: facebook.com/valentina.pluzhnikova.3)

"Моя позиція чітка і я її відкрито висловлювала завжди й висловила її в другий день повномасштабного вторгнення, коли всупереч правилам та заборонам вийшла на сцену театру Ла Скала загорнута в Український прапор", - сказала Валентина.

"За законами цього театру заборонено виходити на його сцену з будь-якими прапорами. Це моя заслуга, мій шлях, моя праця, щоб стати співачкою якою може пишатись Україна", - підсумувала вона.

Нагадаємо, 17 лютого вокалістка мала взяти участь у виставі "Кармен", але її замінили.

З’ясувалося, що під час перебування в Італії на дворічному курсі для оперних виконавців в Acсademia Teatro alla Scala Плужнікова виступала на одній сцені з росіянами.