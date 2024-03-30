Артишоки з горошком: простий рецепт овочевої вечері

Що треба для страви

Консервовані артишоки - 200 г

Зелений горошок - 250 г

Вода - 300 мл

Помідор - 2 шт.

Оливкова або соняшникова олія - 6 ст. л.

Морква - 1 шт.

Часник - 1 зубчик

Кріп - декілька стеблин

Лимонний сік - з 1/2 лимона

Перець - щіпка

Як приготувати артишоки з горошком

Для початку підготуйте свіжі овочі: вимийте моркву, помідори та кріп. Почистьте моркву та наріжте її кубиками, так само наріжте помідори. Кріп просушіть на рушнику та подрібніть. Зубчик часнику поріжте на невеликі шматочки.

На пательні розігрійте олію, додайте нарізані кубиками помідори і обсмажуйте їх близько 5 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи. Після цього додайте нарізану кубиками моркву і смажте ще 3 хвилини, потім додайте часник і смажте суміш 1 хвилину, постійно перемішуючи.

Смажені помідори з морквою і часником (скриншот / Mediterranean Kitchenette - Blue Zones Recipes)

Тепер всипте зелений горошок, перемішайте, та додайте артишоки. Залийте овочеву суміш водою та приправте подрібненим кропом і сіллю.

Залийте суміш з артишоками водою (скриншот / Mediterranean Kitchenette - Blue Zones Recipes)

Доведіть артишоки з горошком до кипіння, після цього накрийте каструлю кришкою, зменште вогонь до мінімуму і тушкуйте 45 хвилин.

Готові артишоки подавайте, посипавши чорним меленим перцем і скропивши кількома краплями свіжовичавленого лимонного соку.