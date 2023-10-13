Артем Пивоваров випустив пісню на вірш Василя Симоненка: що з цього вийшло

У новій пісні артист виконав рядки з вірша поета та патріота. У кліпі босий Пивоваров співав на тлі узбережжя та грав на гітарі. Сам співак розповів, що обрав саме цей вірш не просто так.

За словами Пивоварова, він хотів нагадати про те, що життя людини не вічне. Співак хотів дати нове життя рядкам Симоненка, у яких поет говорив про цінність та особливість кожного.

"Ти знаєш, що ти людина" спонукає до роздумів про цінність життя. Людина є неповторною частиною світобудови. Це зображено у кліпі, зйомки якого проходили під час благодійного концертного туру в Португалії та Австрії. Головний герой відео перебуває у єднанні з природою, яка є вічною на відміну від людини. Ця робота є нагадуванням про те, що наше перебування на цій землі нетривале, тому треба жити тут і зараз. Не боятися почуттів та випробувань, пробувати щось нове, не відкладаючи нічого на потім", - розповів про нову роботу Пивоваров.

У коментарях під відео з'явилося чимало схвальних відгуків. Українці пишуть, що новий трек Пивоварова нагадав про найважливіші цінності у житті. За декілька годин відео зібрало вже майже 30 тисяч переглядів та починає "віруситися" у TikTok.

У рамках проекту "Твої вірші, мої ноти" Пивоваров випустив вже 19 треків, у яких він, зокрема, "Ой на горі", "Думи", "Там у тополі" та інші. Не усі пісні артист виконує сам, деякі він записує з іншими відомими співаками, такими як Надя Дорофєєва, Оля Полякова, Олег Скрипка та іншими.