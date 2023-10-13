Артем Пивоваров выпустил песню на стих Василия Симоненко: что из этого вышло

В новой песне артист исполнил строчки из стихотворения поэта и патриота. В клипе босой Пивоваров пел на фоне побережья и играл на гитаре. Сам певец рассказал, что выбрал именно это стихотворение не просто так.

По словам Пивоварова, он хотел напомнить о том, что жизнь человека не вечна. Певец хотел дать новую жизнь строчкам Симоненко, в которых поэт говорил о ценности и особенностях каждого.

"Ти знаєш, що ти людина" побуждает к размышлению о ценности жизни. Человек является неповторимой частью мироздания. Это показано в клипе, съемки которого проходили во время благотворительного концертного тура в Португалии и Австрии. Главный герой видео находится в единении с природой, которая является вечной, в отличие от человека. Эта работа является напоминанием о том, что наше пребывание на этой земле непродолжительно, поэтому нужно жить здесь и сейчас. Не бояться чувств и испытаний, пробовать что-то новое, не откладывая ничего на потом", - рассказал о новой работе Пивоваров.

В комментариях под видео появилось немало одобрительных отзывов. Украинцы пишут, что новый трек Пивоварова напомнил о самых важных ценностях в жизни. Через несколько часов видео собрало уже почти 30 тысяч просмотров и начинает "вируситься" в TikTok.

В рамках проекта "Твої вірші, мої ноти" Пивоваров выпустил уже 19 треков, в которых он, в частности, "Ой на горі", "Думи", "Там у тополі" и другие. Не все песни артист исполняет сам, некоторые он записывает с другими известными певцами, такими как Надя Дорофеева, Оля Полякова, Олег Скрипка и другими.