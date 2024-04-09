UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Артем Пивоваров прокоментував чутки про одруження

Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)
Автор: Іванна Пашкевич

Останнім часом мережею ходять чутки, що співак Артем Пивоваров одружився. Правда це чи ні - вирішив прокоментувати сам артист.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для програми "ТУР Зірками" від Люкс ФМ.

Артем Пивоваров прокоментував чутки про одруження

Так, під час розмови зі співаком ведуча помітила у нього на правій руці обручку і поцікавилася, це каблучка чи просто аксесуар.

У відповідь Артем заявив, що це лише прикраса.

Щодо планів з приводу весілля він також відреагував неоднозначно: "Планів дуже багато".

Те ж саме він сказав, коли у нього запитали про те, чи вільне його серце.

 

Нагадаємо, Пивоваров довгий час зустрічався з дівчиною Дариною Чередниченко. У 2017 році Даша навіть знялася в кліпі свого хлопця "Моя Ночь", проте через деякий час пара розійшлася.

Артем Пивоваров з Дашею Чередниченко (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Зараз своє особисте життя зірка приховує.

Нещодавно ми розповідали 10 фактів про Артема Пивоварова, які вас здивують.

Також ми писали, що відома українська акторка виходить заміж за іноземця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Артем ПивоваровЗірки шоу-бізнесуСтосункиОдруження