Артем Пивоваров прокоментував чутки про одруження

Так, під час розмови зі співаком ведуча помітила у нього на правій руці обручку і поцікавилася, це каблучка чи просто аксесуар.

У відповідь Артем заявив, що це лише прикраса.

Щодо планів з приводу весілля він також відреагував неоднозначно: "Планів дуже багато".

Те ж саме він сказав, коли у нього запитали про те, чи вільне його серце.

Нагадаємо, Пивоваров довгий час зустрічався з дівчиною Дариною Чередниченко. У 2017 році Даша навіть знялася в кліпі свого хлопця "Моя Ночь", проте через деякий час пара розійшлася.

Артем Пивоваров з Дашею Чередниченко (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Зараз своє особисте життя зірка приховує.