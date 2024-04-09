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Артем Пивоваров прокомментировал слухи о женитьбе

Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)
Автор: Иванна Пашкевич

В последнее время в сети ходят слухи, что певец Артем Пивоваров женился. Правда это или нет - решил прокомментировать сам артист.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для программы "ТУР Звездами" от Люкс ФМ.

Артем Пивоваров прокомментировал слухи о браке

Так, во время разговора с певцом ведущая заметила у него на правой руке обручальное кольцо и поинтересовалась, это кольцо или просто аксессуар.

В ответ Артем заявил, что это лишь украшение.

Что касается планов по поводу свадьбы он также отреагировал неоднозначно: "Планов очень много".

То же самое он сказал, когда у него спросили о том, свободно ли его сердце.

 

Напомним, Пивоваров долгое время встречался с девушкой Дарьей Чередниченко. В 2017 году Даша даже снялась в клипе своего парня "Моя Ночь", однако через некоторое время пара разошлась.

Артем Пивоваров с Дашей Чередниченко (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Сейчас свою личную жизнь звезда скрывает.

Недавно мы рассказывали 10 фактов об Артеме Пивоварове, которые вас удивят.

Также мы писали, что известная украинская актриса выходит замуж за иностранца.

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Артем ПивоваровЗвезды шоу-бизнесаОтношенияЖенитьба