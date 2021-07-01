"Динамо" получит компенсацию за травму Беседина от УЕФА. Выйдет около 3,6 млн евро

"Динамо" получит от УЕФА компенсацию за длительное восстановление форварда Артема Беседина от травм колена. За каждый день отсутствия футболиста начисляется по 20 тысяч евро.

Согласно правилам УЕФА, клуб имеет право получит компенсацию за травму футболиста, если из-за нее он восстанавливается дольше 28 дней. В случае с Бесединым речь идет о полугодичном восстановлении.

Если прикинуть ежедневную сумму компенсации (20 тысяч евро) на предполагаемый срок лечения и восстановления Артема, то "Динамо" может получить около 3,6 миллиона евро.

Подобная ситуация была у "Барселоны", которая получила компенсацию от УЕФА в размере 2,5 миллионов евро за несколько месяцев восстановления вингера Усмана Дембеле.