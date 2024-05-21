З ароматравами і дощовим садом. Дивіться, як зміниться Павлівський сквер у Києві (фото)

Як виглядатиме сквер

Капремонти, які цьогоріч проводитиме "Київзеленбуд", матимуть на меті зробити зелені зони більш інклюзивними. Відновлення розпочали із зон, які поблизу медичних закладів. Так люди, які проходять лікування та реабілітацію, зможуть без перешкод пересуватися парками та скверами.

У Павлівському сквері, що на перетині вул. Володимира Винниченка та Павлівської, біля Республіканської клінічної лікарні МОЗ України, планується облаштування пандусів та сходів з поручнями з обох сторін. Також хочуть вимостити доріжки безшовним фемом. Так маломобільні верстви населення зможуть безбар’єрно пересуватись.

Так виглядатиме оновлений сквер (фото: Facebook/Київзеленбуд)

Реконструкція також передбачає встановлення тренувального майданчика для фізіотерапії, оновлення дитячого майданчика з додаванням елементів інклюзії. Планують оновити і лавки, які облаштують тримачами для милиць. Також створять зони з ароматравами та дощовий сад.

На території скверу облаштують два огороджені майданчики для вигулу собак, для великих та малих порід. Також у парку встановлять відеонагляд.

Зазначається, що при реконструкції скверу врахують його ідентичність та збережуть зелені насадження.

Так виглядатиме оновлений сквер (фото: Facebook/Київзеленбуд)

У "Київзеленбуді" наголосили, що при розробці проекту із питань інклюзивності їх консультували експерти із Superhumans Center. Цей центр займається протезуванням, реабілітацією та психологічною підтримкою постраждалих від війни дорослих і дітей.

Цього року Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА підписав меморандум про взаєморозуміння з Superhumans Center, що допоможе зробити зелені зони комфортнішими та доступнішими для маломобільних верств населення.

Так виглядатиме оновлений сквер (фото: Facebook/Київзеленбуд)

Додамо також, що кияни давно просили провести реконструкцію Павлівського скверу. Зокрема, у 2018 році була зареєстрована петиція на сайті КМДА із проханням висадити нові дерева, оновити доріжки та замінити бордюри.