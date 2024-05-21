С ароматравами и дождевым садом. Смотрите, как изменится Павловский сквер (фото)

Как будет выглядеть сквер

В этом году "Киевзеленстрой" запланировал капремонты, которые сделают зеленые зоны более инклюзивными. Восстановление начали с зон, расположенных вблизи медицинских учреждений. Так люди, проходящие лечение и реабилитацию, смогут беспрепятственно передвигаться по паркам и скверам.

В Павловском сквере, что на пересечении ул. Владимира Винниченко и Павловской возле Республиканской клинической больницы Минздрава Украины, планируется обустройство пандусов и лестниц с поручнями с обеих сторон. Также хотят вымостить дорожки бесшовным фемом. Так маломобильные люди смогут безбарьерно передвигаться.

Так будет выглядеть обновленный сквер (фото: Facebook/Киевзеленстрой)

Реконструкция также предусматривает установку тренировочной площадки для физиотерапии, обновление детской площадки с добавлением элементов инклюзии. Планируют обновить и скамейки, которые обустроят держателями для костылей. Также создадут зоны с ароматравами и дождевой сад.

На территории сквера обустроят две огражденные площадки для выгула собак, больших и малых пород. Также в парке установят видеонаблюдение.

Отмечается, что при реконструкции сквера учтут его идентичность и сохранят зеленые насаждения.

Так будет выглядеть обновленный сквер (фото: Facebook/Киевзеленстрой)

В "Киевзеленстрое" отметили, что при разработке проекта по вопросам инклюзивности их консультировали эксперты из Superhumans Center. Этот центр занимается протезированием, реабилитацией и психологической поддержкой взрослых и детей, пострадавших от войны.

В этом году Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА подписал меморандум о взаимопонимании с Superhumans Center, который поможет сделать зеленые зоны более комфортными и доступными для маломобильных слоев населения.

Так будет выглядеть обновленный сквер (фото: Facebook/Киевзеленстрой)

Добавим, что киевляне давно просили провести реконструкцию Павловского сквера. В частности, в 2018 году была зарегистрирована петиция на сайте КГГА с просьбой высадить новые деревья, обновить дорожки и заменить бордюры.