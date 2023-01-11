Ароматний і соковитий: як приготувати мандариновий пиріг на пательні

Дуже хочете потішити родину запашною випічкою, але боїтеся готувати у духовці через ризики вимкнення світла? Ось вам оригінальний рецепт мандаринового пирога, який легко та швидко можна приготувати на пательні. Ця здоба вразить гурманів своїм соковитим та ароматним смаком.
Оригінальним рецептом пирога із мандаринів поділився шеф-кухар Володимир Ярославський на своїй сторінці в Instagram.
Мандариновий пиріг на пательні
"Ви коли-небудь смажили мандарини? Якщо хочеться чогось незвичного, але простого та солодкого, пропоную приготувати мій пиріг. Він виходить соковитим та ароматним. Для нього краще брати кислі мандарини", - пише кулінар.
Інгредієнти:
5-6 мандарин середнього розміру
20 г масла
30 г цукор
можна додати мелений кардамон або корицю
Для тіста:
1 велике яйце (або 2 маленькі)
50 г молока
50 г цукру
25 г олії
120 г борошна
5 г розпушувач
цедра лимона або ванілін
Як приготувати:
На антипригарну пательню насипте цукор та викладіть масло. Помішуйте лопаткою і доведіть до карамельного кольору.
Почистьте, розріжте навпіл мандарини й видаліть кісточки. Викладіть на пательню зрізом вниз.
Посипте спеціями.
Одразу вилийте підготоване тісто, де усі інгредієнти просто добре перемішані вінчиком. Консистенція тіста має бути подібна до сметани.
Накрийте кришкою та на маленькому вогні готуйте пиріг, поки тісто не пропечеться.
Готовність перевірте дерев’яною шпажкою. Також стежте за вогнем, щоб пиріг підрум’янивсь. Карамельний колір означає, що страва готова та смачна.
Готовий пиріг переверніть на тарілку, його можна їсти навіть гарячим.