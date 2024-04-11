Ароматний десерт за 20 хвилин: рецепт дуже смачного яблучного рулету

Що потрібно для рулету з яблуками

Щоб приготувати смачний яблучний рулет швидко, вам потрібні такі інгредієнти:

Борошно - 120 г

Цукор - 120 г

Яйця - 4-5 шт.

Олія - 3 ст. л.

Кориця - 0,5 ч. л.

Родзинки (або інші подрібнені сухофрукти) - жменя

Форма для випікання 30х40 см

Як готувати рулет з яблуками

Готувати яблучний рулет нескладно, однак знадобиться трохи часу для підготовки начинки та тіста.

Для початку приготуйте начинку - для цього родзинки залийте окропом, яблука помийте, очистьте від шкірки і натріть на великій тертці.

Перекладіть яблучну начинку до глибокої миски; за бажанням, якщо яблука не надто солодкі, можна додати трохи цукру. Додайте трошки кориці для аромату та розпарені родзинки - і перемішайте начинку.

Застеліть форму пергаментом і викладіть начинку, рівномірно розподіливши її по всій поверхні.

Тепер приготуйте тісто - відділіть білки від жовтків, розлийте їх в окремі миски. До білків додайте цукор - але не весь, залиште 1-2 ст. л. для жовтків. Збийте білки так, щоб утворилась пухка біла маса.

Збиті білки з цукром (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Додайте до жовтків цукор і олію і збийте суміш до розчинення цукру. З’єднайте білки з жовтками і акуратно перемішайте суміш силіконовою лопаткою - білки не повинні впасти.

Після цього просійте борошно та поступово додавайте його до яєць, кожного разу ретельно і акуратно перемішуючи тісто. Викладіть тісто на яблука так, щоб закрити всю начинку.

Замісіть тісто для рулету (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте пиріг 20-25 хвилин, але обов'язково пильнуйте, аби не перепекти десерт.

Після цього одразу витягніть пиріг, накрийте листом пергаменту та переверніть на робочу поверхню - деко або дощечку - так, щоб начинка була зверху. Швидко скрутіть рулет за допомогою пергаментного паперу - тісто еластичне, тож скручувати рулет досить легко.

Скрутіть рулет за допомогою пергаменту (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Розріжте рулет на шматочки - і можна пригощатися.