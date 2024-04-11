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Ароматний десерт за 20 хвилин: рецепт дуже смачного яблучного рулету

Як готувати рулет з яблуками (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Цей смачний рулет з яблуками - прекрасна альтернатива шарлотці. Приготувати такий десерт неймовірно просто і швидко - адже інгредієнти для рулету доступні, а приготування не вимагає значного часу та зусиль.

Про те, як готувати рулет з яблуками на десерт, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Що потрібно для рулету з яблуками

Щоб приготувати смачний яблучний рулет швидко, вам потрібні такі інгредієнти: 

  • Борошно - 120 г
  • Цукор - 120 г
  • Яйця - 4-5 шт.
  • Олія - 3 ст. л.
  • Кориця - 0,5 ч. л.
  • Родзинки (або інші подрібнені сухофрукти) - жменя
  • Форма для випікання 30х40 см

Як готувати рулет з яблуками

Готувати яблучний рулет нескладно, однак знадобиться трохи часу для підготовки начинки та тіста.

Для початку приготуйте начинку - для цього родзинки залийте окропом, яблука помийте, очистьте від шкірки і натріть на великій тертці.

Перекладіть яблучну начинку до глибокої миски; за бажанням, якщо яблука не надто солодкі, можна додати трохи цукру. Додайте трошки кориці для аромату та розпарені родзинки - і перемішайте начинку.

Застеліть форму пергаментом і викладіть начинку, рівномірно розподіливши її по всій поверхні.

Тепер приготуйте тісто - відділіть білки від жовтків, розлийте їх в окремі миски. До білків додайте цукор - але не весь, залиште 1-2 ст. л. для жовтків. Збийте білки так, щоб утворилась пухка біла маса.

Збиті білки з цукром (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Додайте до жовтків цукор і олію і збийте суміш до розчинення цукру. З’єднайте білки з жовтками і акуратно перемішайте суміш силіконовою лопаткою - білки не повинні впасти.

Після цього просійте борошно та поступово додавайте його до яєць, кожного разу ретельно і акуратно перемішуючи тісто. Викладіть тісто на яблука так, щоб закрити всю начинку.

Замісіть тісто для рулету (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте пиріг 20-25 хвилин, але обов'язково пильнуйте, аби не перепекти десерт.

Після цього одразу витягніть пиріг, накрийте листом пергаменту та переверніть на робочу поверхню - деко або дощечку - так, щоб начинка була зверху. Швидко скрутіть рулет за допомогою пергаментного паперу - тісто еластичне, тож скручувати рулет досить легко.

Скрутіть рулет за допомогою пергаменту (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Розріжте рулет на шматочки - і можна пригощатися.

 

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