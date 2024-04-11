Ароматный десерт за 20 минут: рецепт вкуснейшего яблочного рулета

Что нужно для рулета с яблоками

Чтобы приготовить вкусный яблочный рулет быстро, вам нужны следующие ингредиенты:

Мука - 120 г

Сахар - 120 г

Яйца - 4-5 шт.

Масло растительное - 3 ст. л.

Корица - 0,5 ч. л.

Изюм (или другие измельченные сухофрукты) - горсть

Форма для выпечки 30х40 см

Как готовить рулет с яблоками

Готовить яблочный рулет несложно, но потребуется немного времени для подготовки начинки и теста.

Для начала приготовьте начинку - для этого изюм залейте кипятком, яблоки помойте, очистите от кожуры и натрите на большой терке.

Переложите яблочную начинку в глубокую миску; по желанию, если яблоки недостаточно сладкие, можно добавить немного сахара. Добавьте немного корицы для аромата и распаренный изюм - и перемешайте начинку.

Застелите форму пергаментом и выложите начинку, равномерно распределив ее по всей поверхности.

Теперь приготовьте тесто - отделите белки от желтков, разлейте их в отдельные миски. К белкам добавьте сахар - однако не весь, оставьте 1-2 ст. л. для желтков. Взбейте белки так, чтобы образовалась рыхлая белая масса.

Взбитые белки с сахаром (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Добавьте к желткам сахар и растительное масло и взбейте смесь до растворения сахара. Соедините белки с желтками и аккуратно перемешайте смесь силиконовой лопаткой - белки не должны упасть.

После этого просейте муку и постепенно добавляйте ее в яйца, каждый раз тщательно и аккуратно перемешивая тесто. Выложите тесто на яблоки так, чтобы закрыть всю начинку.

Замесите тесто для рулета (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог 20-25 минут, но обязательно наблюдайте, чтобы не перепечь десерт.

После этого сразу вытяните пирог, накройте листом пергамента и переверните на рабочую поверхность - противень или дощечку - так, чтобы начинка была сверху. Быстро скрутите рулет с помощью пергаментной бумаги - тесто эластичное, так что скручивать рулет достаточно легко.

Скрутите рулет с помощью пергамента (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Разрежьте рулет на кусочки - и можно угощаться.