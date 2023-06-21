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Ароматні та соковиті. Клопотенко показав рецепт ідеальних курячих гомілок (відео)

Рецепт запечених у духовці курячих гомілок (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Запечені гомілки - це проста та популярна на застіллях страва. Крім того, подавати та готувати гомілки можна різними способами.

Тому Євген Клопотенко розповів, як приготувати ідеальні курячі гомілки у відео на своєму YouTube-каналі.

Що вам знадобиться

Для приготування візьміть:

  • 1 кілограм гомілок
  • 3 бутони гвоздики
  • 50 мл соєвого соусу
  • 50 мл меду
  • 1 цибулина
  • Корінь імбиру

Як готувати

Для початку перекладіть гомілки в окрему миску, додайте туди гвоздику, соєвий соус і мед. Перемішайте це все разом із гомілками. Маринад майже готовий. Особливу роль у ньому відіграє мед, який карамелізується в процесі випікання і надасть солодкого присмаку.

Наступним кроком наріжте цибулю півкільцями. Натріть імбир на терці. Додайте цибулю та імбир до гомілок і знову все перемішайте.

Запікати гомілки краще в рукаві, адже тоді весь маринад залишатиметься всередині, і це суттєво вплине на смак та аромат страви. Тож покладіть гомілки в рукав, його - у форму.

Відправляйте в духовку на 40-60 хвилин за температури 180 градусів. До м'яса можете зробити будь-який улюблений гарнір і смакуйте!

Раніше ми писали, як приготувати квас самостійно в домашніх умовах.

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приготування стравЕвгений Клопотенко