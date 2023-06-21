Ароматні та соковиті. Клопотенко показав рецепт ідеальних курячих гомілок (відео)

Що вам знадобиться

Для приготування візьміть:

1 кілограм гомілок

3 бутони гвоздики

50 мл соєвого соусу

50 мл меду

1 цибулина

Корінь імбиру

Як готувати

Для початку перекладіть гомілки в окрему миску, додайте туди гвоздику, соєвий соус і мед. Перемішайте це все разом із гомілками. Маринад майже готовий. Особливу роль у ньому відіграє мед, який карамелізується в процесі випікання і надасть солодкого присмаку.

Наступним кроком наріжте цибулю півкільцями. Натріть імбир на терці. Додайте цибулю та імбир до гомілок і знову все перемішайте.

Запікати гомілки краще в рукаві, адже тоді весь маринад залишатиметься всередині, і це суттєво вплине на смак та аромат страви. Тож покладіть гомілки в рукав, його - у форму.

Відправляйте в духовку на 40-60 хвилин за температури 180 градусів. До м'яса можете зробити будь-який улюблений гарнір і смакуйте!