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Як приготувати пухкі булочки на сковороді: найкращий рецепт за 5 хвилин без духовки

Вівторок 16 квітня 2024 07:45
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Як приготувати пухкі булочки на сковороді: найкращий рецепт за 5 хвилин без духовки Як приготувати швидкі булочки на сковороді (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Булочки популярні у всьому світі, і вони універсальні – їх можна використовувати замість хліба, подавати до різних страв, робити з них бутерброди або використовувати для перекушування. Існує простий рецепт із кількох інгредієнтів, і вам навіть не знадобиться духовка.

Як приготувати прості булочки на сковороді за 5 хвилин, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Cookist.

Що вам знадобиться:

Молоко - 235 мл (1 чашка)

Цукор - 1 ч. ложка

Сіль – 1,5 ч. ложки

Вода - 245 мл

Борошно - 600 г

Олія - 50 г

Сухі дріжджі - 10 г

Оливкова олія (або звичайна) – 4 ст. ложки

Часник - 1 зубчик

Будь-яка зелень

Як приготувати булочки на сковороді

У великій мисці змішайте молоко, воду, цукор, дріжджі та олію. Додайте сіль і починайте додавати борошно. Змішайте всі інгредієнти та замісіть однорідне тісто. Накрийте чистим рушником кухонним і залиште на 1 годину, щоб тісто піднялося.

Розділіть тісто на 16 частин. З кожної частини сформуйте кульки та дайте піднятися протягом 30 хвилин.

Злегка розкотіть кульки до стану коржів та обсмажте на розігрітій сковороді. Змішайте масло з часником і зеленню і змастіть цією сумішшю кожну булочку.

Як приготувати пухкі булочки на сковороді: найкращий рецепт за 5 хвилин без духовки

Смачні булочки на сковороді (скриншот)

Секрети з приготування булочок

  • Для надання текстури та смаку посипте булочки крупною морською сіллю після того, як змастите їх олією.
  • Використовуйте для випікання хлібне борошно з високим вмістом білка, щоб отримати кращу текстуру та смак.
  • Для смаження візьміть сковороду із товстим дном. Це допоможе булочкам краще пропікатися усередині.
  • Товщина булочок визначає текстуру. Більш тонкі булочки будуть хрусткішими, а товстішими - повітряними.
  • Зберігайте булочки у герметичному контейнері (при кімнатній температурі) до 2 днів.
  • Такі булочки можна навіть заморозити - у пакетах із застібками чи герметичному контейнері та зберігати до 2 місяців. Дайте їм потім трохи розтанути та розігрійте в мікрохвильовій печі. Змастіть олією та зеленню перед подачею.

Раніше ми розповідали про те, як приготувати пиріг з квасолею та сиром.

А ще писали про рецепт дієтичних котлет із сочевиці.

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