Аромат заполнил леса. В Чернобыльском заповеднике показали уникальный цветок

Лилия долин - именно так с латыни переводится название ландыша обыкновенного.

Сейчас этот цветок можно найти в заповеднике везде – в лесах, на лужайках и опушках.

Он предпочитает пойменные дубравы с богатыми грунтами.

"Цветочный аромат, который сейчас наполняет наши леса, высоко ценится в парфюмерии. Впрочем, сегодня его получают синтетическим путем", - рассказали на странице.

Интересные факты о ландышах

Ландыш распространен по всей Европе и занимает место в культуре континента.

Лилия долин представлена ​​в геральдике, весенних праздниках, мифах и религиозных сюжетах. Также в 1974 году британская группа Queen посвятила ландышу песню "Lily of the Valley".

Интересно, что скот, наевшись ландыша, погибает. У человека при отравлении ландышем появляется тошнота, головокружение, судороги. В качестве первой помощи в этом случае дают рвотные средства и промывают желудок.

До 1992 года ландыш был цветочной эмблемой Югославии. С 1967 года ландыш обыкновенный является национальным цветком Финляндии.

В Чернобыльском заповеднике цветет ландыш (фото: facebook.com/zapovidnyk201)