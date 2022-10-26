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Арнольд Шварценеггер зустрівся з Kalush Orchestra і приміряв рожеву панаму (фото)

Фото: залізний Арні та Kalush Orchestra (twitter.com/Schwarzenegger)
Автор: Володимир Костирін

Арнольд Шварценеггер зустрівся з музикантами KALUSH Orchestra під час перебування українців у США, де зараз переможці конкурсу Євробачення 2022 перебувають на гастролях.

Легендарний актор опублікував 26 жовтня спільне фото з "Калушами" у своєму Instagram.

На знімку залізний Арні разом з артистами позують на свіжому повітрі біля вілли.

Зірка Голлівуду також приміряла рожеву панаму, як у лідера групи Олега Псюка. Ймовірно, її Шварценеггер отримав від хлопців у подарунок на згадку про зустріч.

Шварценеггер зустрівся з Kalush Orchestra (фото: instagram.com/schwarzenegger)

"Це було фантастично зустріти Kalush Orchestra, переможцями Євробачення з України. Ви надихаєте мене", - підписав знімки культовий кіногерой та екс-політик.

Арнольд Шварценеггер та Kalush Orchestra зробили спільний знімок на згадку (фото: instagram.com/schwarzenegger)

Зазначимо, зараз гурт KALUSH Orchestra гастролює у США та Канаді, а потім планує продовжити серію концертів уже в Європі, а саме в Німеччині.

Крім того, у Лос-Анджелесі артисти знімають новий кліп на свою композицію, і Олег Псюк у мережі поділився кадрами зі знімального майданчика, показавши також рожевий кабріолет - "ластівку", на якому йому доведеться їздити.

Kalush Orchestra показали, як у Лос-Анджелесі проводять час та знімають новий кліп (фото: скріншот instagram.com/stories/kalush.official)

Раніше повідомлялося, що Kalush Orchestra записали нову пісню з The Rasmus про Україну.

Нагадаємо також, що "Калуші" восени показали кліп до пісні "Стефанія", який знятий на руїнах Ірпеня та Бучі.

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Арнольд ШварценеггерKALUSH