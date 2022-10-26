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Арнольд Шварценеггер встретился Kalush Orchestra и примерял розовую панаму (фото)

Фото: железный Арни и Kalush Orchestra (twitter.com/Schwarzenegger)
Автор: Владимир Костырин

Арнольд Шварценеггер встретился с музыкантами KALUSH Orchestra во время пребывания украинцев в США, где сейчас победители конкурса Евровидение 2022 находятся на гастролях.

Легендарный актер опубликовал 26 октября совместное фото с "Калушами" в своем Instagram.

На снимке железный Арни вместе с артистами позируют на свежем воздухе около виллы.

Звезда Голливуда также примерял розовую панаму, как у лидера группы Олега Псюка. Вероятно, ее Шварценеггер получил от ребят в подарок на память о встрече.

Шварценеггер встретился Kalush Orchestra (фото: instagram.com/schwarzenegger)

"Это было фантастически встретить Kalush Orchestra, победителями Евровидения из Украины. Вы вдохновляете меня", - подписал снимки культовый киногерой и экс-политик.

Арнольд Шварценеггер и Kalush Orchestra сделали совместный снимок на память (фото: instagram.com/schwarzenegger)

Отметим, сейчас группа KALUSH Orchestra гастролирует в США и Канаде, а после планирует продолжить серию концертов уже в Европе, а именно в Германии.

Кроме того, в Лос-Анджелесе артисты снимают новый клип на свою композицию, и Олег Псюк в сети поделился кадрами со съемочной площадки, показав также розовый кабриолет - "ласточку", на котором ему доведется колесить.

Kalush Orchestra показали, как в Лос-Анджелесе проводят время и снимают новый клип (фото: скриншот instagram.com/stories/kalush.official)

Ранее сообщалось, что Kalush Orchestra записали новую песню с The Rasmus об Украине.

Напомним также, что "Калуши" весной показали клип к песне" Стефания", который снят на развалинах Ирпеня и Бучи.

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Арнольд ШварценеггерKALUSH