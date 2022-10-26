Арнольд Шварценеггер встретился Kalush Orchestra и примерял розовую панаму (фото)

На снимке железный Арни вместе с артистами позируют на свежем воздухе около виллы.

Звезда Голливуда также примерял розовую панаму, как у лидера группы Олега Псюка. Вероятно, ее Шварценеггер получил от ребят в подарок на память о встрече.

Шварценеггер встретился Kalush Orchestra (фото: instagram.com/schwarzenegger)

"Это было фантастически встретить Kalush Orchestra, победителями Евровидения из Украины. Вы вдохновляете меня", - подписал снимки культовый киногерой и экс-политик.

Арнольд Шварценеггер и Kalush Orchestra сделали совместный снимок на память (фото: instagram.com/schwarzenegger)

Отметим, сейчас группа KALUSH Orchestra гастролирует в США и Канаде, а после планирует продолжить серию концертов уже в Европе, а именно в Германии.

Кроме того, в Лос-Анджелесе артисты снимают новый клип на свою композицию, и Олег Псюк в сети поделился кадрами со съемочной площадки, показав также розовый кабриолет - "ласточку", на котором ему доведется колесить.

Kalush Orchestra показали, как в Лос-Анджелесе проводят время и снимают новый клип (фото: скриншот instagram.com/stories/kalush.official)