Kalush Orchestra записали нову пісню з The Rasmus про Україну: дивіться відео
Український реп-гурт Kalush Orchestra, переможці Євробачення 2022 анонсували вихід нової пісні про Україну, яку виконавці записали в дуеті з фінським рок-гуртом The Rasmus.
Про це артисти повідомили у своєму Instagram.
"Йо, братва! Ну що, чекали новий трек?" Такими словами гурт розпочав анонс.
У дописі йдеться, що реліз довгоочікуваної колаборації з The Rasmus відбудеться вже в цю п'ятницю, тобто 21 жовтня о 12:00 на YouTube Kalush Orchestra.
Проте не лише цією новиною гурт вирішив потішити фанів. Kalush Orchestra та The Rasmus розігрують телефонну розмову зі слухачами.
"Діліться цим відео, тегайте @therasmusofficial та @kalush.official і ми оберемо того, кому пощастить поспілкуватися з нами особисто по телефону", - йдеться у повідомленні.
До того ж виконавці поділилися частиною відео до пісні "In the shadows of Ukraine".
Нагадаємо, що рок-гурт The Rasmus представляв Фінляндію на Євробаченні-2022 в Турині. Тоді вони потоваришували з Kalush Orchestra, висловили Україні підтримку, а ще заспівали відому на весь світ "Stefania".
"Ми хочемо після війни повернутися до України з концертом, обійняти вас та чудово провести час. Віримо, що це буде незабаром", - сказали The Rasmus.
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