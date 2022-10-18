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Kalush Orchestra записали нову пісню з The Rasmus про Україну: дивіться відео

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Вівторок 18 жовтня 2022 19:46
Kalush Orchestra записали нову пісню з The Rasmus про Україну: дивіться відео Kalush Orchestra записавли пісню з рок-гуртом The Rasmus (фото: instagram.com/kalush.official)
Автор: Юлія Гаюк

Український реп-гурт Kalush Orchestra, переможці Євробачення 2022 анонсували вихід нової пісні про Україну, яку виконавці записали в дуеті з фінським рок-гуртом The Rasmus.

Про це артисти повідомили у своєму Instagram.

"Йо, братва! Ну що, чекали новий трек?" Такими словами гурт розпочав анонс.

У дописі йдеться, що реліз довгоочікуваної колаборації з The Rasmus відбудеться вже в цю п'ятницю, тобто 21 жовтня о 12:00 на YouTube Kalush Orchestra.

Проте не лише цією новиною гурт вирішив потішити фанів. Kalush Orchestra та The Rasmus розігрують телефонну розмову зі слухачами.

"Діліться цим відео, тегайте @therasmusofficial та @kalush.official і ми оберемо того, кому пощастить поспілкуватися з нами особисто по телефону", - йдеться у повідомленні.

До того ж виконавці поділилися частиною відео до пісні "In the shadows of Ukraine".

Нагадаємо, що рок-гурт The Rasmus представляв Фінляндію на Євробаченні-2022 в Турині. Тоді вони потоваришували з Kalush Orchestra, висловили Україні підтримку, а ще заспівали відому на весь світ "Stefania".

"Ми хочемо після війни повернутися до України з концертом, обійняти вас та чудово провести час. Віримо, що це буде незабаром", - сказали The Rasmus.

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