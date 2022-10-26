ua ru
Ср, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Арнольд Шварценеггер зустрівся з Kalush Orchestra і приміряв рожеву панаму (фото)

Новость на русском →
США, Середа 26 жовтня 2022 22:11
Арнольд Шварценеггер зустрівся з Kalush Orchestra і приміряв рожеву панаму (фото) Фото: залізний Арні та Kalush Orchestra (twitter.com/Schwarzenegger)
Автор: Володимир Костирін

Арнольд Шварценеггер зустрівся з музикантами KALUSH Orchestra під час перебування українців у США, де зараз переможці конкурсу Євробачення 2022 перебувають на гастролях.

Легендарний актор опублікував 26 жовтня спільне фото з "Калушами" у своєму Instagram.

На знімку залізний Арні разом з артистами позують на свіжому повітрі біля вілли.

Зірка Голлівуду також приміряла рожеву панаму, як у лідера групи Олега Псюка. Ймовірно, її Шварценеггер отримав від хлопців у подарунок на згадку про зустріч.

Арнольд Шварценеггер зустрівся з Kalush Orchestra і приміряв рожеву панаму (фото)

Шварценеггер зустрівся з Kalush Orchestra (фото: instagram.com/schwarzenegger)

"Це було фантастично зустріти Kalush Orchestra, переможцями Євробачення з України. Ви надихаєте мене", - підписав знімки культовий кіногерой та екс-політик.

Арнольд Шварценеггер зустрівся з Kalush Orchestra і приміряв рожеву панаму (фото)

Арнольд Шварценеггер та Kalush Orchestra зробили спільний знімок на згадку (фото: instagram.com/schwarzenegger)

Зазначимо, зараз гурт KALUSH Orchestra гастролює у США та Канаді, а потім планує продовжити серію концертів уже в Європі, а саме в Німеччині.

Крім того, у Лос-Анджелесі артисти знімають новий кліп на свою композицію, і Олег Псюк у мережі поділився кадрами зі знімального майданчика, показавши також рожевий кабріолет - "ластівку", на якому йому доведеться їздити.

Арнольд Шварценеггер зустрівся з Kalush Orchestra і приміряв рожеву панаму (фото)

Kalush Orchestra показали, як у Лос-Анджелесі проводять час та знімають новий кліп (фото: скріншот instagram.com/stories/kalush.official)

Раніше повідомлялося, що Kalush Orchestra записали нову пісню з The Rasmus про Україну.

Нагадаємо також, що "Калуші" восени показали кліп до пісні "Стефанія", який знятий на руїнах Ірпеня та Бучі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Арнольд Шварценеггер KALUSH