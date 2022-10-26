ua ru
Ср, 26 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Арнольд Шварценеггер встретился Kalush Orchestra и примерял розовую панаму (фото)

Новина українською →
США, Среда 26 октября 2022 22:11
Арнольд Шварценеггер встретился Kalush Orchestra и примерял розовую панаму (фото) Фото: железный Арни и Kalush Orchestra (twitter.com/Schwarzenegger)
Автор: Владимир Костырин

Арнольд Шварценеггер встретился с музыкантами KALUSH Orchestra во время пребывания украинцев в США, где сейчас победители конкурса Евровидение 2022 находятся на гастролях.

Легендарный актер опубликовал 26 октября совместное фото с "Калушами" в своем Instagram.

На снимке железный Арни вместе с артистами позируют на свежем воздухе около виллы.

Звезда Голливуда также примерял розовую панаму, как у лидера группы Олега Псюка. Вероятно, ее Шварценеггер получил от ребят в подарок на память о встрече.

Арнольд Шварценеггер встретился Kalush Orchestra и примерял розовую панаму (фото)

Шварценеггер встретился Kalush Orchestra (фото: instagram.com/schwarzenegger)

"Это было фантастически встретить Kalush Orchestra, победителями Евровидения из Украины. Вы вдохновляете меня", - подписал снимки культовый киногерой и экс-политик.

Арнольд Шварценеггер встретился Kalush Orchestra и примерял розовую панаму (фото)

Арнольд Шварценеггер и Kalush Orchestra сделали совместный снимок на память (фото: instagram.com/schwarzenegger)

Отметим, сейчас группа KALUSH Orchestra гастролирует в США и Канаде, а после планирует продолжить серию концертов уже в Европе, а именно в Германии.

Кроме того, в Лос-Анджелесе артисты снимают новый клип на свою композицию, и Олег Псюк в сети поделился кадрами со съемочной площадки, показав также розовый кабриолет - "ласточку", на котором ему доведется колесить.

Арнольд Шварценеггер встретился Kalush Orchestra и примерял розовую панаму (фото)

Kalush Orchestra показали, как в Лос-Анджелесе проводят время и снимают новый клип (фото: скриншот instagram.com/stories/kalush.official)

Ранее сообщалось, что Kalush Orchestra записали новую песню с The Rasmus об Украине.

Напомним также, что "Калуши" весной показали клип к песне" Стефания", который снят на развалинах Ирпеня и Бучи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Арнольд Шварценеггер KALUSH