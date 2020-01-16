В армию будут забирать с 18 лет: Зеленский вернул призыв

Владимир Зеленский вернул призыв в армию с 18 лет. Соответствующий приказ №13/2020 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году" был опубликован на сайте президента Украины 16 января.

Кто попадает под призыв

Призвать на срочную военную службу будут пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины, которым на день отправления в военную часть исполнилось 18 лет, а также старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу. Отмечается, что это все касается исключительно мужчин.

В кратчайшие сроки Кабмин во главе с Алексеем Гончаруком, вокруг которого разгорелся нешуточный скандал, должен определить численность подлежащих призыву на срочную военную службу мужчин. Кроме того, правительство должно посчитать, во сколько обойдется проведения очередных призывов в 2020 году бюджету Украины.

Отметим, что в 2015 году тогдашний президент Петр Порошенко заявил, что возраст призывников на срочную службу в Украине будет повышен с 18 до 20 лет. Однако тогда призыв с 18-ти не был отменен полностью, но стал "по желанию".

Когда будет призыв в армию в 2020 году

Согласно приказу Владимира Зеленского, проведение очередных призывов украинцев на срочную военную службу пройдет в апреле-июне, а также в октябре-декабре 2020 года.

Вместе с тем, весной и осенью этого года из ВСУ будут уволены в запас военнослужащие, у которых есть высшее образование и которые отслужили установленные сроки срочной военной службы.

Таким образом, все заявления политиков, чиновников и экспертов о том, что украинская армия должна двигаться в сторону профессиональной контрактной, на сегодняшний день остаются лишь разговорами.

Призыв в армию в Украине (mil.gov.ua)

Уклонение от армии

Украинцам, которые захотят "откосить" от армии, грозят серьезные штрафы. Вплоть до лишения свободы. Так, по мнению начальника отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Николая Качаненко, на сегодняшний день заплатить штраф в 255 грн и продолжать игнорировать повестки для призывника не является проблемой.

"За уклонение от военной службы у нас наказания не "лишение свободы", а лишь "ограничение". Самый строгий наш суд в лучшем случае может вынести приговор в виде условного наказания", - говорит полковник.

В связи с этим некоторым призывникам сегодня выгоднее даже быть условно осужденными, чем служить в армии. Поэтому, Минфобороны уже вскоре может существенно ужесточить ответственность за уклонение от армии.