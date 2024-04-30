Архітектори розробили концепцію оновлення набережної у Сумах. Дивіться, якою вона може стати

Якою може стати набережна Псла у Сумах

У Сумах Школа архітектури та дизайну презентувала проект "Живий шлях: Річка в місті". У його рамках вони розробили посібник для громад із порадами, як відновлювати водні об’єкти. На його основі спільнота "Суми майбутнього" створили концепт оновленої набережної Псла.

Для проекту вибрали саме набережну Псла, бо вона доповнює систему парків і скверів міста.

План оновлення набережної у Сумах (фото: Суми майбутнього)

"Зони навколо Псла ми умовно назвали "Швейцарія" (бо збереглася історична назва парку, який там був), "Гусинці", "Здибанка" та "Садиба Харитоненка", - розповів архітектор Ігор Титаренко.

Проект передбачає облаштування інклюзивних пішохідних доріжок, встановлення ліхтарів, а також створення зони тихого й активного відпочинку.

Так може виглядати набережна у Сумах (фото: Суми майбутнього)

Згідно із задумом архітекторів, у частині "Гусинці" збудують споруду Sumy Shelter, паркінг, зони для настільних ігор, пірс, альтанки, майданчик для вигулу собак, мистецький майданчик і громадські інклюзивні вбиральні.

Також зазначається, що посібник із роз'ясненням, як організовувати простір біля води та створювати рекреаційні зони для збереження природи, надасть людям інструментами для розуміння проблем.

Так може виглядати набережна у Сумах (фото: Суми майбутнього)