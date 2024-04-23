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Під Львовом на озері збудують спортивно-рекреаційну зону. Перші фото проекту

Львів, Вівторок 23 квітня 2024 16:36
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Під Львовом на озері збудують спортивно-рекреаційну зону. Перші фото проекту На наварійському озері облаштують нову зону (фото: facebook.com/LubomyrZubach)
Автор: Василина Копитко

Львів на позабюджетні кошти облаштує спортивно-рекреаційну зону на озері в селі Наварії, що у Пустомитівському районі. Усі охочі матимуть доступ до комплексу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію заступника міського голови Львова з питань містобудування Любомира Зубача у Facebook.

Як виглядатиме нова спортивно-рекреаційна зона

"Мова не про якесь капітальне будівництво на території пляжу так званого Щирецького водосховища, а винятково про благоустрій. Облаштовувати спортивну базу будемо за позабюджетні кошти. А користуватися нею зможуть усі охочі", - говорить Зубач.

На облаштованій території розвиватимуть спортивну реабілітацію для українських військових. Нову локацію зроблять максимально інклюзивною.

Додамо, що рішення виконавчого комітету Пустомитівської міськради щодо проекту було одноголосним.

"Озеро Наварія є у користуванні "Львівтеплоенерго", але розташоване на території Пустомитівської громади. Тож Львів звернувся до громади Пустомит, аби та надала дозвіл для облаштування там благоустрою", - каже чиновник.

Під Львовом на озері збудують спортивно-рекреаційну зону. Перші фото проектуПід Львовом на озері збудують спортивно-рекреаційну зону. Перші фото проектуТак виглядатиме спортивно-рекреаційна зона (фото: facebook.com/LubomyrZubach)

Яка концепція проекту

Архітектор Тарас Сулик розповів, що проект передбачає встановлення спортивних майданчиків та облаштування пішохідних доріжок. Також будуть місця для кемпінгу, а ще планують реорганізувати паркувальну зону.

"Все, щоб досягнути амбітної мети - зробити на одній з локацій озера якісну спортивно-рекреаційну зону в межах напрямку UNBROKEN-Sport", - зазначає архітектор.

Додамо також, що реалізацію проекту підтримує Федерація веслярства, яка вже проводить тренування для дітей на наварійському озері.

Під Львовом на озері збудують спортивно-рекреаційну зону. Перші фото проектуНаварійське озеро зараз (фото: facebook.com/LubomyrZubach)

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