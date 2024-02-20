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Архітектори показали проект відбудови зруйнованого району Гостомеля (фото)

Як виглядатиме відбудований район (фото: Гостомельська селищна військова адміністрація)
Автор: Василина Копитко

Архітектори представили проект відбудови одного із житлових районів Гостомеля, який постраждав на початку повномасштабного вторгнення росіян.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Гостомельської селищної військової адміністрації.

Як виглядатиме відбудований район

Представлений план "Світле майбутнє" передбачає будівництво 5 нових семиповерхових будинків. Вони розраховані на 360 квартир, старі будинки мали по 272 квартири. Це одно-, дво- та трикімнатні квартири по 44, 58 та 78 квадратних метрів.

Квартири матимуть сучасне планування, а також передбачено ремонт, балкон, індивідуальне опалення. Будинки зведуть із дотриманням вимог безбар’єрності.

У відновленому мікрорайоні планують облаштувати протирадіаційне укриття та дитячий садок і забезпечити благоустрій прилеглої території з дитячими майданчиками та зеленими зонами.

Додамо, що на презентації проекту були присутні місцеві, які безпосередньо могли брати участь в обговоренні плану відновлення району.

Проект відбудови "Світле майбутнє" (фото: Гостомельська селищна військова адміністрація)

Нагадаємо, що Гостомель на Київщині одним із перших взяв на себе удар російських військ під час повномасштабного вторгнення. Окупанти з перших годин великої війни намагалися захопити аеропорт "Антонов", тому найбільше постраждали вулиці, що ведуть до нього, а також район склозаводу.

Раніше ми показували проект сакрального комплексу, який хочуть звести під Полтавою.

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ГостомельКиївська область