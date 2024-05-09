Архітектори показали проект найбільшого аеропорту в світі: коли і де його збудують

Найбільший у світі аеропорт планують відкрити у 2030 році у Саудівській Аравії. Він матиме 6 гігантських злітно-посадкових смуг. Вартість будівництва - 23 мільярди фунтів стерлінгів (майже 1118 млрд гривень).
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Metro.
Міжнародний аеропорт імені короля Салмана відкриють у Ер-Ріяді у 2030 році. Повідомляється, що його площа становитиме понад 57 кв. км. Із них 12 кв. км буде відведено під торговельні точки.
Проектуванням аеропорту займається компанія Foster + Partners, яка також працювала над автобусним терміналом Midtown у Нью-Йорку та новим аеропортом Марселя.
Новий аеропорт об’єднає поточні термінали міжнародного аеропорту Короля Халіда, який працює з 1983 року.
Зазначається, що будівництво має створити приблизно 150 000 робочих місць.
Проект аеропорту допоможе Саудівській Аравії перетворити Ер-Ріяд у десятку найкращих міст світу та сприяє зростанню населення міста до 15-20 мільйонів людей до 2030 року.
Зараз найбільшим аеропортом у світі є міжнародний аеропорт імені короля Фахда, також відомий як аеропорт Даммам, у Саудівській Аравії. Його відкрили у 1999 році, він раніше служив авіабазою США під час війни в Перській затоці, тепер забезпечує сполучення з 43 пунктами призначення.
Понад 10 мільйонів пасажирів щороку здійснюють рейси в аеропорт і з нього, тут працюють 37 авіакомпаній.
Раніше ми показували проект реконструкції набережної у Сумах.
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