Архитекторы показали проект самого большого аэропорта в мире: когда и где его построят

Как будет выглядеть самый большой аэропорт в мире

Международный аэропорт имени короля Салмана откроется в Эр-Рияде в 2030 году. Сообщается, что его площадь составит более 57 кв. км. Из них 12 кв. км будет отведено под торговые точки.

Проектированием аэропорта занимается компания Foster+Partners, которая также работала над автобусным терминалом Midtown в Нью-Йорке и новым аэропортом Марселя.

Новый аэропорт объединит текущие терминалы международного аэропорта Короля Халида, работающего с 1983 года.

Отмечается, что строительство должно создать около 150 000 рабочих мест.

Так будет выглядеть новый аэропорт (фото: Foster and Partners)

Проект аэропорта поможет Саудовской Аравии превратить Эр-Рияд в десятку лучших городов мира, это будет также способствовать росту населения города до 15-20 миллионов человек к 2030 году.

Сейчас крупнейшим аэропортом в мире является международный аэропорт имени короля Фахда, также известный как аэропорт Даммам, в Саудовской Аравии. Его открыли в 1999 году, ранее он служил авиабазой США во время войны в Персидском заливе, теперь обеспечивает сообщение с 43 пунктами назначения.

Более 10 миллионов пассажиров ежегодно совершают рейсы в аэропорт и из него, здесь работают 37 авиакомпаний.

Так будет выглядеть новый аэропорт (фото: Foster and Partners)