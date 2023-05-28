Більше нагадує сквер, ніж цвинтар: створили особливі проєкти для військових поховань (фото)

У Луцьку обрали переможців Всеукраїнського відкритого архітектурного бліцконкурсу на найкращу концепцію облаштування сектору військових поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа. За першість змагалися 11 проєктів від учасників із різних міст.

Які проєкти визнали найкращими

Журі вибрали 3 найкращі проєкти для облаштування військових поховань.

Переможцем став авторський колектив із трьох учасників Луцька, Києва та Нововолинська. Команда пропонує розмістити на території монумент загиблим воїнам та місце для покладання квітів, сквер для відвідувачів, площу для урочистих заходів.

Візуалізація проєкту

Друге місце посів проєкт, який запропонував розділити територію на три зони. Перша - для урочистих подій, церемоній та заходів. Друга - для поховань з пішохідними доріжками та зеленими насадженнями. Третя - для вшанування військових високих чинів та місцевих героїв.

Візуалізація проєкту

Третє місце зайняв проєкт, який пропонує розділити територію на дві зони - одну для поховань, іншу - для церемоній.

Журі радить розробникам остаточного проєкту об'єднати плани трьох переможців в один проєкт. Вони зазначають, що територія має органічно поєднуватись із теперішнім кладовищем і при цьому не бути надто помпезною.

Також вони пропонують прибрати зайве озеленення і встановлювати традиційніші надгробки - у формі козацького хреста чи прямокутних плит.

Візуалізація проєкту

Які ще проєкти були на конкурсі

Один із конкурсних проєктів радить розділити сектор військових поховань на три функціональні зони: перша - зона із монументом загиблим воїнам, друга - це площа для проведення урочистих подій, третя - місце для поховань.

"Вирішили не створювати класичний монумент, а замість нього створити архітектурну композицію високих стін, що плачуть, з меморіальними дошками, які є символічним образом, що виражає сум, біль та відчуття втрати. Передбачене місце вшанування загиблих воїнів на першій функціональній зоні", - заявляють автори.

Проєкт під номером "251201" запропонував переосмислити концепцію традиційного цвинтаря. За їх баченням кладовище має нагадувати парк чи сквер, де основна роль належить природі, в яку люди інтегруватимуть пам'ять про себе.

"За нашим задумом саме таким має бути цвинтар - це місце споглядання, медитації, молитви, свідомого перебування в просторі, де основний вид взаємодії з середовищем - це спостереження", - пояснюють автори.

Візуалізація проєкту

Розробники проєкту під номером "270591" пропонують зберегти вже наявний ландшафт, бо рідні краєвиди надають сили й відчуття дому.

"У проєкті ми намагаємось зберегти та відтворити відчуття домашнього затишку, адже наші полеглі герої та героїні повертаються додому, до своїх рідних краєвидів. Сьогодні, на жаль, на щиті", - заявляють проєктанти.

Візуалізація проєкту

Розробники проєкту "130422" пропонують облаштувати місце, в якому можна відчути атмосферу спокою та умиротворення.

"При вході розташувалася півкругла церемоніальна площа, де рідні та близькі можуть провести в останню путь своїх батьків, дітей, бойових товаришів. Тут знаходиться меморіальна стела, яка нагадує про те, яку високу ціну заплатила наша держава за свою свободу. Фрагменти та уламки зруйнованих будівель, частини бойової техніки, використані снаряди зібрані з усієї країни застигли у бетоні, що обʼєднує та закарбовує усі спогади про цю війну для майбутніх поколінь", - говорять автори.

Візуалізація проєкту

Проєкт "213012" хоче розділити територію на 6 частин: зона поховань, зона флагштока, зона вбиральні, зона головного входу, паркова та монументальна зони.

Інтер'єр головного входу на цвинтар автори пропонують зробити з великої кількості арок та насаджень.

Візуалізація проєкту

Проєкт "231806" прагне відзначити традиційні мотиви вшанування пам'яті загиблих героїв, які діяли ще з часів козацтва.

За їхнім задумом простір кладовища має бути затишним, озелененим та умиротвореним, щоб рідні полеглих могли спокійно згадувати близьких та віддавати їм шану.

Візуалізація проєкту

Автори проєкту "924211" пропонують облаштувати вхід на кладовище. Монументальні конструкції прикрашатимуть периметр ділянки, а по центру встановлять український стяг.

А на території з надгробними плитами проєктанти радять облаштувати місця для перепочинку, де проводитимуться урочисті заходи.

Візуалізація проєкту

Автори проєкту "453535" хочуть створити візуалізацію хреста по центру кладовища, під яким будуть меморіальні дошки. Вони також розробили власні варіанти надгробних плит, на яких родичі зможуть вибирати, що розміщувати.

Візуалізація проєкту