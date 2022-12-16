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Архітектори показали план "15-хвилинного міста". Ось як воно виглядатиме (фото)

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Нью-Йорк, П'ятниця 16 грудня 2022 21:33
Архітектори показали план "15-хвилинного міста". Ось як воно виглядатиме (фото) Як виглядатиме "15-хвилинне місто" (фото: ODA)
Автор: Василина Копитко

Нью-Йоркські архітектори розробили план "15-хвилинного міста" та поділились візуалізацією проєкту. Той включає житлові будинки, торговельну та соціальні інфраструктури.

Про це повідомляє Dezeen.

Концепція "15-хвилинного місто"

Проєкт розробила архітектурна студія ODA. План включає безліч будинків, магазинів, офісів, культурних центрів, з об'єктами соціальної інфраструктури, збудованих навколо громадського парку, площею 3716 квадратних метрів.

Проєкт планують збудувати за концепцією "15-хвилинного міста". За словами вченого Карлоса Морено, мається на увазі міські конфігурації, в яких всі зручності розташовані в межах 15-хвилинної прогулянки або поїздки громадським транспортом від чийогось будинку.

Архітектори показали план &quot;15-хвилинного міста&quot;. Ось як воно виглядатиме (фото)"15-хвилинне місто" планують збудувати у Квінсі - одному із районів Нью-Йорка (Скриншот)

Збудувати "15-хвилинне місто" планують у Квінсі - одному із районів Нью-Йорка. Там один із найнижчих показників співвідношення зелених насаджень на душу населення у місті. Тому створення громадського парку стало центральним елементом плану.

Ділянка, на якій планують реалізувати проєкт, зараз зайнята автостоянками з бетонним покриттям та промисловими спорудами.

Архітектори показали план &quot;15-хвилинного міста&quot;. Ось як воно виглядатиме (фото)Будівництво планують розпочати у 2023 році (Скриншот)

На багатьох будинках планують встановити сонячні панелі й зробити пристосування для збирання дощової води. У кожному кварталі облаштують громадські парки чи площі. Розробники плану повідомляють, що це буде перше 15-хвилинне місто у Нью-Йорку.

Будівництво проєкту розпочнуть у 2023 році, а перші будівлі здадуть в експлуатацію у 2025 році.

Архітектори показали план &quot;15-хвилинного міста&quot;. Ось як воно виглядатиме (фото)Архітектори показали план &quot;15-хвилинного міста&quot;. Ось як воно виглядатиме (фото)Архітектори показали план &quot;15-хвилинного міста&quot;. Ось як воно виглядатиме (фото)Проєкт міста передбачає озеленення дахів (Скриншот)

Переглядайте також перші фото проєкту нового ТЦ, який планують збудувати під Києвом.

Нещодавно ми розповідали про те, що занедбаний грецький аеропорт планують перетворити на величезний парк.

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Нью-Йорк