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"Собор не є аутентичним". Архітектор пояснив, чи треба відновлювати зруйновану святиню Одеси

Архітектор розповів, чи можна буде відновити Спасо-Преображенського собору в Одесі (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Спасо-Преображенський собор в Одесі, який зруйнували росіяни під час масованої атаки 23 липня, є сучасною спорудою - копією святині, збудованої у кінці ХVIII ст.

Про те, чи доцільно відбудовувати храм і яке він має значення для Одеси, в інтерв'ю РБК-України розповів директор Науково-дослідного Інституту історії архітектури та містобудування Сергій Юрченко.

У чому цінність Спасо-Преображенського собору

Спасо-Преображенський собор в Одесі заклали у 1795 році, але у 1936 році він був повністю зруйнований і відбудований у 1999-2011 р.

"Собор проєктували місцеві архітектори. При зведенні будівлі застосували сучасні легкотривкі матеріали: склепіння виконані із гіпсокартону, декор із пінопласту тощо. Внаслідок цього руйнування від вибухової хвилі виявилися більш значними - звисаючі шматки гіпсокартонних склепінь та пінопластових прикрас добре видно на фотографіях. Традиційні матеріали -  цегла штукатурка тощо - перевірені віками, тому є більш надійними", - каже архітектор.

Також він зазначає, що відповідно до рекомендацій міжнародних пам'яткоохоронних інституцій, відтворення втрачених елементів та частин слід виконувати такої ж форми та з традиційних для даного об’єкту матеріалів, проте при відновленні собору вийшло інакше.

"Ця пам'ятка - головний собор Одеси, він дуже великий, виразний, над його створенням працювало не одне покоління архітекторів, він є своєрідним символом Одеси. Тому тут не треба було використовувати розхожі матеріали, а дотримуватися традиційних варіантів конструкцій елементів та деталей", - говорить Юрченко.

За його словами, нерозуміння таких речей пояснюється відсутністю реставраційної школи у виконавців.

"Не завжди бажання внести якесь "ноу-хау" є доречним. Усвідомлення цього приходить завдяки досвіду та реставраційній практиці", - каже архітектор. 

Наслідки російської ракетної атаки (фото: GettyImages)

Чи вдасться відбудувати цей собор

Попри значні ушкодження, собор можна буде відновити.

"Хоча це і сучасна споруда 2000-х років, але вона важлива для архітектурного середовища середмістя Одеси, оскільки служить висотним акцентом однієї з головних площ, одночасно композиційно тримаючи на собі центр міста, тому його відновлення є дуже важливим", - пояснив фахівець.

Юрченко наголосив, що цей собор має більше містобудівне значення, ніж як пам'ятка архітектури.

"Він не є аутентичним - це копія. Але як містобудівний елемент - цей собор там незамінний і дуже потрібний", - заявив архітектор.

Собор можна буде відновити (фото: GettyImages)

Читайте також про те, що Італія почала допомагати у відновленні пошкодженого собору в Одесі.

Раніше ми писали про те, що Росія масово вивозить археологічні пам'ятки з Криму та окупованих територій.

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Одеса