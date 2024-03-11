Археологи виявили гігантське чумне поховання: найбільший аварійний цвинтар у Європі

Розкопки проводили на території Нюрнберга - перед будівництвом нового будинку для літніх людей. Археологи були вражені, оскільки вони знайшли останки понад 500 людей. Команда вважає, що жертв там набагато більше - від 1500 до 2000. І цей цвинтар - найбільше поховання жертв чуми у всій Європі.

Точну дату ще не встановлено, але за попередніми оцінками, вісім чумних ям було створено приблизно в першій половині 17 століття. Деякі останки пофарбовані в зелений колір, оскільки якийсь час це місце використовувалося для захоронення відходів мідного заводу, що знаходиться поруч.

"Ми збережемо та заархівуємо всі людські останки, які будуть знайдені на майбутніх будівельних майданчиках. Наразі ми припускаємо, що як тільки роботи будуть завершені навесні, це буде найбільший аварійний цвинтар для жертв чуми, розкопаний у Європі", - розповіли археолог Нюрнберзького департаменту охорони спадщини Мелані Лангбейн та головний антрополог Флоріан Мельцер.

Гігантське чумне поховання у Нюрнберзі (фото: Терра Верітас)

Бубонна чума була пов'язана з багатьма руйнівними пандеміями в історії, головним чином з Чорною смертю 14-го століття. Проте протягом століть дуже заразна інфекція, яку переносять блохи, часто відновлювалася у вигляді невеликих спалахів. Після Чорної смерті в Європі місцеві епідемії повторювалися протягом приблизно 400 років, спустошуючи міста.

Нюрнберг не став винятком. У місті навіть є знаменитий присвячений чумі цвинтар Святого Роха. Але те, що археологи з In Terra Veritas виявили в ході, як вони припускали, звичайної перевірки перед будівництвом, цвинтарем не було. Безмовні кістки говорили про щось набагато відчайдушніше і руйнівне.

"Ці люди не були поховані на цвинтарі, хоча ми визначили чумні цвинтарі в Нюрнберзі. Це означає велику кількість мертвих людей, яких потрібно було поховати за короткий термін, незалежно від християнської практики поховання", - зазначив Лангбейн.

Чума не залишає видимих слідів на кістках своїх жертв, тому для підтвердження діагнозу потрібно провести додаткову роботу. Очікується, що аналіз ДНК кісток підтвердить наявність слідів чумної бактерії Yersinia pestis. Але кілька датувань вказують на чуму як найбільш ймовірне пояснення.

Радіовуглецеве датування останків однієї з могил датує її кінцем 15 - початком 17 століть, а знайдені там монети та шматки кераміки вказують на початок 20 століття. Вони також знайшли записку, датовану 1634 роком, що описує спалах чуми у 1632 та 1633 роках у Нюрнберзі, внаслідок якої загинуло близько 15 000 людей.

Близько 2000 із них, йдеться у записці, було поховано на місці нинішніх розкопок.

Але наслідки відкриття набагато перевершують те, як померли люди. Всі останки необхідно буде розкопати та обережно перемістити, щоб вчені могли вивчити їх, щоб отримати унікальний знімок історії Нюрнберга.