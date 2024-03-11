Археологи обнаружили гигантское чумное захоронение: самое большое аварийное кладбище в Европе

Раскопки проводили на территории Нюрнберга - перед строительством нового дома престарелых. Археологи были поражены, так как они нашли останки более 500 человек. Команда полагает, что жертв там намного больше - от 1500 до 2000. И это кладбище - самое крупное захоронение жертв чумы во всей Европе.

Точная дата еще не установлена, но по предварительным оценкам, восемь чумных ям были созданы примерно в первой половине 17 века. Некоторые останки окрашены в зеленый цвет, так как какое-то время это место использовалось для захоронения отходов близлежащего медного завода.

"Мы сохраним и заархивируем все человеческие останки, которые будут найдены на будущих строительных площадках. В настоящее время мы предполагаем, что как только работы будут завершены весной, это будет самое большое аварийное кладбище для жертв чумы, раскопанное в Европе", - рассказали археолог Нюрнбергского департамента охраны наследия Мелани Лангбейн и главный антрополог Флориан Мельцер.

Гигантское чумное захоронение в Нюрнберге (фото: Терра Веритас)

Бубонная чума была связана со многими из самых разрушительных пандемий в истории, главным образом с Черной смертью 14-го века. Тем не менее на протяжении веков очень заразная инфекция, переносимая блохами, часто возобновлялась в виде небольших вспышек. После Черной смерти в Европе местные эпидемии повторялись в течение примерно 400 лет, опустошая города.

Нюрнберг не стал исключением. В городе даже есть знаменитое посвященное чуме кладбище Святого Роха. Но то, что археологи из In Terra Veritas обнаружили в ходе, как они предполагали, обычной проверки перед строительством, кладбищем не было. Безмолвные кости говорили о чем-то гораздо более отчаянном и разрушительном.

"Эти люди не были похоронены на кладбище, хотя мы определили чумные кладбища в Нюрнберге. Это означает большое количество мертвых людей, которых нужно было похоронить в короткие сроки, независимо от христианской практики захоронения", - отметил Лангбейн.

Чума не оставляет видимых следов на костях своих жертв, поэтому для подтверждения диагноза потребуется провести дополнительную работу. Ожидается, что анализ ДНК костей подтвердит наличие следов чумной бактерии Yersinia pestis. Но несколько датировок указывают на чуму как на наиболее вероятное объяснение.

Радиоуглеродное датирование останков одной из могил датирует ее концом 15 - началом 17 веков, а найденные там монеты и куски керамики указывают на начало 20 века. Они также нашли записку, датированную 1634 годом, описывающую вспышку чумы в 1632 и 1633 годах в Нюрнберге, в результате которой погибло около 15 000 человек.

Около 2000 из них, говорится в записке, были похоронены на месте нынешних раскопок.

Но последствия открытия намного превосходят то, как умерли люди. Все останки необходимо будет раскопать и осторожно переместить, чтобы ученые могли изучить их, чтобы получить уникальный снимок истории Нюрнберга.