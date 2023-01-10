UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Археологи розкопали колодязь з жертовними прикрасами! Цій знахідці понад 3000 років

Археологічні знахідки, які вийняли із дна древнього колодязя (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Німецькі археологи знайшли добре збережені залишки дерев’яного колодязя бронзового віку, наповненого ритуальними речами. Цій знахідці понад 3000 років.

У колодязі виявили рідкісні прикраси та посуд. Ймовірно, цими речами у давнину хотіли задобрити богів, аби припинилась посуха.

Про це повідомив ресурс The history blog.

Чим унікальна археологічна знахідка

"Надзвичайно рідко колодязь так добре зберігається протягом 3000 років. Його дерев'яні стіни повністю збереглися в нижній частині і ще частково вологі від ґрунтових вод. Цим також пояснюється хороший стан знахідок з органічних матеріалів, які зараз досліджуються більш уважно. Ми сподіваємося, що це дасть нам більше інформації про повсякденне життя поселенців того часу", - розповідає д-р Йохен Габерстрох, відповідальний археолог у Державному відомстві охорони пам’яток Баварії.

У колодязі вчені виявили 26 бронзових шпильок для одягу, бурштинові намистини, дві металеві спіралі, зуб тварини, загорнутий у метал для виготовлення підвіски, і понад 70 керамічних предметів посуду.

Посуд, який вийняли з дна колодязя (фото: The history blog)

Серед них були кубки, горщики, прикрашені миски. Увесь посуд якісний, тонко оброблений. Це не були предмети повсякденного вжитку, а досить дорогі вироби, які зазвичай знаходять у могилах середньої бронзової доби (1800-1200 рр. до н. е.). Їхній стан свідчить про те, що їх обережно опустили у воду, а не впустили чи викинули.

Коштовності, яким понад 3000 років (фото: The history blog)

Раніше в районі Гермерінга знайшли залишки поселень епохи бронзи, а також понад 70 колодязів, що датуються періодом від бронзового віку до раннього середньовіччя.

Спочатку виявлена свердловина мала глибину понад п’яти метрів. Що значно глибше, ніж інші. Це свідчить про те, що її використовували в той час, коли рівень ґрунтових вод знизився, ймовірно, через тривалий період посухи.

Залишки древнього колодязя (фото: The history blog)

Посуха могла спонукати жителів до принесення пожертвування у вигляді коштовностей, щоб заспокоїти божеств.

На території, де виявили колодязь, раніше уже задокументували близько 13 500 археологічних знахідок, в основному з бронзового віку та раннього середньовіччя.

Деякі знахідки зараз досліджують та консервують у Державному відомстві охорони пам’яток Баварії. Після реставраційних робіт їх планують передати в музеї міста Гермерінг.

Рештки посуду, знайденого у колодязі (фото: The history blog)

Раніше ми писали про те, що українські військові під час копання бліндажа знайшли кераміку епохи пізньої бронзи.

Нещодавно ми розповідали про те, що розкопки в Колізеї пролили світло на їжу стародавніх римлян.

Читайте РБК-Україна в Google News
археологические раскопкирозкопки