Археологи розкопали колодязь з жертовними прикрасами! Цій знахідці понад 3000 років

Німецькі археологи знайшли добре збережені залишки дерев’яного колодязя бронзового віку, наповненого ритуальними речами. Цій знахідці понад 3000 років.
У колодязі виявили рідкісні прикраси та посуд. Ймовірно, цими речами у давнину хотіли задобрити богів, аби припинилась посуха.
Про це повідомив ресурс The history blog.
"Надзвичайно рідко колодязь так добре зберігається протягом 3000 років. Його дерев'яні стіни повністю збереглися в нижній частині і ще частково вологі від ґрунтових вод. Цим також пояснюється хороший стан знахідок з органічних матеріалів, які зараз досліджуються більш уважно. Ми сподіваємося, що це дасть нам більше інформації про повсякденне життя поселенців того часу", - розповідає д-р Йохен Габерстрох, відповідальний археолог у Державному відомстві охорони пам’яток Баварії.
У колодязі вчені виявили 26 бронзових шпильок для одягу, бурштинові намистини, дві металеві спіралі, зуб тварини, загорнутий у метал для виготовлення підвіски, і понад 70 керамічних предметів посуду.
Серед них були кубки, горщики, прикрашені миски. Увесь посуд якісний, тонко оброблений. Це не були предмети повсякденного вжитку, а досить дорогі вироби, які зазвичай знаходять у могилах середньої бронзової доби (1800-1200 рр. до н. е.). Їхній стан свідчить про те, що їх обережно опустили у воду, а не впустили чи викинули.
Раніше в районі Гермерінга знайшли залишки поселень епохи бронзи, а також понад 70 колодязів, що датуються періодом від бронзового віку до раннього середньовіччя.
Спочатку виявлена свердловина мала глибину понад п’яти метрів. Що значно глибше, ніж інші. Це свідчить про те, що її використовували в той час, коли рівень ґрунтових вод знизився, ймовірно, через тривалий період посухи.
Посуха могла спонукати жителів до принесення пожертвування у вигляді коштовностей, щоб заспокоїти божеств.
На території, де виявили колодязь, раніше уже задокументували близько 13 500 археологічних знахідок, в основному з бронзового віку та раннього середньовіччя.
Деякі знахідки зараз досліджують та консервують у Державному відомстві охорони пам’яток Баварії. Після реставраційних робіт їх планують передати в музеї міста Гермерінг.
Рештки посуду, знайденого у колодязі (фото: The history blog)
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