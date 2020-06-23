Археологи разгадали тайну английской колонии в США: она исчезла сотни лет назад

Американские археологи смогли разгадать тайну колонии Роанок, которая исчезла несколько сот лет назад. Более ста выходцев из Великобритании, которые проживали колонией на одном из островов, просто бесследно исчезли.

Колония была основана на острове Роанок в США около 430 лет назад. Более ста человек основали поселение и через некоторое время бесследно исчезли при невыясненных обстоятельствах. Экспедиция, которая отправилась на поиски колонии, предположила, что люди могли уйти на другое место жительства по каким-либо объективным причинам. Об этом пишет издание Fox8 News.

Однако разгадку дали раскопки, которые провели исследователи на соседнем острове Хаттерас. Археологи обнаружили под наслоениями затвердевшего ила большое количество артефактов, которые принадлежат XIV веку.

В частности, были обнаружены английские медные кольца, серьги, обломки мечей, письменные принадлежности и фрагменты стеклянных сосудов. Украшения, которые были найдены в раскопках, свидетельствовали о том, что они принадлежали женщинам из поселенцев Роанок.

Исследователи определили место, которое могло стать новым пристанищем для поселенцев. Но работы пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса, и раскопки смогут продолжить только в 2021 году.

До этих находок специалисты могли только строить предположения о том, что произошло с древним поселением Роанок. Были гипотезы о том, что на них напали индейцы, о том, что поселенцы могли погибнуть в океане, а самая невероятная версия была о том, что колонию уничтожили испанцы и всех людей принесли в жертву богу Кроатану.

Напомним, ранее мы писали о том, что археологи нашли уникальную находку времен Древнего Рима.

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