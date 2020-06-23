Археологи розгадали таємницю англійської колонії в США: вона зникла сотні років тому

Американські археологи змогли розгадати таємницю колонії Roanoke, яка зникла кілька сот років тому. Понад сто вихідців з Великобританії, які проживали колонією на одному з островів, просто безслідно зникли.

Колонія була заснована на острові Роанок в США близько 430 років тому. Понад сто людей заснували поселення і через деякий час безслідно зникли при невідомих обставинах. Експедиція, яка відправилася на пошуки колонії, припустила, що люди могли піти на інше місце проживання з будь-яких об'єктивних причин. Про це пише видання Fox8 News.

Однак розгадку дали розкопки, які провели дослідники на сусідньому острові Хаттерас. Археологи виявили під нашаруваннями затверділого мулу велику кількість артефактів, які належать XIV століттю.

Зокрема, були виявлені англійські мідні кільця, сережки, уламки мечів, письмове приладдя і фрагменти скляних судин. Прикраси, які були знайдені в розкопках, свідчили про те, що вони належали жінкам з поселенців Роанок.

Дослідники визначили місце, яке могло стати новим притулком для поселенців. Але роботи довелося тимчасово зупинити через пандемію коронавірусу, і розкопки зможуть продовжити тільки у 2021 році.

До цих знахідок фахівці могли тільки будувати припущення про те, що сталося з давнім поселенням Роанок. Були гіпотези про те, що на них напали індіанці, про те, що поселенці могли загинути в океані, а сама неймовірна версія була про те, що знищили колонію іспанці та всіх людей принесли в жертву богу Кроатану.

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