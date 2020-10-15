Археологи разгадали тайну 300-тысячелетней консервации: еда точно не испортится

Археологам удалось разгадать секрет того, как наши предки консервировали еду около 300 тысяч лет назад. Произошло это во время изучения стоянки древних людей в пещере Кесем неподалеку от Тель-Авива.

Выводы ученых о том, как люди добивались длительного хранения продуктов, опубликовало издание Haaretz.

По словам итальянского археолога профессора Кристины Леморини, из Университета Ла Сапиенца в Риме, первобытные люди для хранения продуктов в условиях жаркого климата пользовались золой.

Золой от костра они обрабатывали мясо, собранную растительную пищу. Также золой пересыпали шкуры животных, чтобы они высыхали и не портились.

Археологи разгадали тайну древней консервации продуктов (фото: haaretz.com)

Ученые говорят, что такие достижения наших предков говорят о том, что жители пещеры еще 300 тысяч лет назад находились на высоком уровне развития.

Ранее мы писали, что археологам удалось разгадать тайну скифского воина, который оказался 13-летней девочкой.

Также сообщалось, что ученые восстановили лицо московского царя Ивана Грозного и оказалось, что он очень похож на монгола.

Кроме того, мы рассказывали, что археологи обнаружили 1200-летний текст с грозным предупреждением.