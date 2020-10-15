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Археологи розгадали таємницю 300-тисячолітньої консервації: їжа точно не зіпсується

Автор: Світлана Мащенко

Археологам вдалося дізнатися, як люди консервували їжу сотні тисяч років тому

Археологам вдалося розгадати секрет того, як наші предки консервували їжу близько 300 тисяч років тому. Сталося це під час вивчення стоянки древніх людей в печері Кесем неподалік від Тель-Авіва.

Висновки вчених про те, як люди домагалися тривалого зберігання продуктів, опублікувало видання Haaretz.

За словами італійського археолога професора Христини Леморіні, з Університету Ла Сапієнца в Римі, первісні люди для зберігання продуктів в умовах жаркого клімату користувалися попелом.

Попелом від багаття вони обробляли м'ясо, зібрану рослинну їжу. Також пересипали попелом шкури тварин, щоб вони висихали і не псувалися.

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Археологи розгадали таємницю стародавньої консервації продуктів (фото: haaretz.com)

Вчені кажуть, що такі досягнення наших предків говорять про те, що мешканці печери ще 300 тисяч років тому знаходилися на високому рівні розвитку.

Раніше ми писали, що археологам вдалося розгадати таємницю скіфського воїна, який виявився 13-річною дівчинкою.

Також повідомлялося, що вчені відновили обличчя московського царя Івана Грозного і виявилося, що він дуже схожий на монгола.

Крім того, ми розповідали, що археологи виявили 1200-річний текст з грізним попередженням.

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