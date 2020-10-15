Археологи розгадали таємницю 300-тисячолітньої консервації: їжа точно не зіпсується

Археологам вдалося розгадати секрет того, як наші предки консервували їжу близько 300 тисяч років тому. Сталося це під час вивчення стоянки древніх людей в печері Кесем неподалік від Тель-Авіва.

Висновки вчених про те, як люди домагалися тривалого зберігання продуктів, опублікувало видання Haaretz.

За словами італійського археолога професора Христини Леморіні, з Університету Ла Сапієнца в Римі, первісні люди для зберігання продуктів в умовах жаркого клімату користувалися попелом.

Попелом від багаття вони обробляли м'ясо, зібрану рослинну їжу. Також пересипали попелом шкури тварин, щоб вони висихали і не псувалися.

Археологи розгадали таємницю стародавньої консервації продуктів (фото: haaretz.com)

Вчені кажуть, що такі досягнення наших предків говорять про те, що мешканці печери ще 300 тисяч років тому знаходилися на високому рівні розвитку.

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