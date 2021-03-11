Археологи обнаружили уникальную печать возрастом 2,6 тысячи лет

В Израиле археологи обнаружили очень редкую давнюю печать, которой около 2,6 тысячи лет. Ее владелица - женщина, которую звали Элихана. Находку нашли на территории иерусалимского национального парка.

Об этом сообщает Управление древностей Израиля на своей странице в Facebook .

Печать, принадлежавшая женщине периода Первого Храма, уникальна. По словам экспертов, женщина, которая владела печатью, имела юридический статус. Он давал возможность ей вести дела и владеть имуществом.

Такие личные печати использовались для подписания документов и часто вставлялись в кольцо, которое носил владелец. В древние времена они включали личность владельца, генеалогию и статус.

На редкой женской печати, сделанной из полудрагоценного камня, есть надписи древними еврейскими буквами. Женщина-владелица кольца упоминается здесь вместе с именем ее отца.

По словам экспертов, археологи нашли очень мало печатей, которые принадлежали женщинам.

Археологи отметили, что на большинстве известных женских печатей находится имя отца, а не мужа. В данном случае, это может указывать на относительно высокий статус женщины, который зависел от ее первоначальной семьи, а не от семьи мужа.

Они также отметили, что владелица найденной печати сохранила свое право на собственность и финансовую независимость даже после замужества, и поэтому имя ее отца было сохранено.