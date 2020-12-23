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Археологи обнаружили удивительную находку на месте тайной вечери с Иисусом (фото)

Среда 23 декабря 2020 18:33
Археологи обнаружили удивительную находку на месте тайной вечери с Иисусом (фото)
Археологи в Израиле обнаружили древнюю церковь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Археологи в Израиле обнаружили удивительную находку на месте тайной вечери Иисуса и его учеников. Там обнаружена древняя византийская церковь. Считается, что храм известный как Церковь Агонии и Церковь Всех Наций, был построен на том месте, где Иуда предал Христа.

Как сообщает издание artnet.news, группа исследователей изучила найденные части церкви и отметили, что она была украшена мелкой резьбой по камню, что свидетельствует о ее важности.

Археологи обнаружили удивительную находку на месте тайной вечери с Иисусом (фото)В Израиле нашли византийскую церковь (фото: news.artnet.com)

На полу храма виднелись надписи на греческом языке: "В память и упокоение возлюбленных Христа… примите приношение ваших рабов и дайте им прощение грехов".

Один из ученых сообщил, что это удивительная находка, проливающая свет на события тех времен. Израильские власти показали на странице в Facebook еще одни снимки Храма Агонии.

Археологи обнаружили удивительную находку на месте тайной вечери с Иисусом (фото)Археологи обнаружили удивительную находку на месте тайной вечери с Иисусом (фото)facebook.com/AntiquitiesEN

Напомним, что Тайная вечеря - это Событие новозаветной истории, последняя трапеза Иисуса Христа с его учениками, произошедшая незадолго до Его крестных страданий. Во время Тайной вечери было установлено таинство Евхаристии (Причащения). Вспоминается Православной церковью в Великий четверг.

Как мы ранее писали, археолог сделал громкое заявление о настоящем месте рождения Иисуса Христа.

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