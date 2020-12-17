Археолог сделал громкое заявление о настоящем месте рождения Иисуса Христа

Иисус Христос мог родится в другом месте (фото: pixabay.com)

В Библии говорится, что Иисус Христос родился в городе Вифлеем Иудейский, но археолог Авирам Ошри из Управления древностей Израиля заявил, что Сын Божий родился в другом Вифлееме - маленькой деревне в районе Галилеи.

По его словам, деревня была населена евреями и это точная информация, поскольку археологи обнаружили остатки производства каменных сосудов, которые использовались только евреями и только во времена Иисуса. Об этом сообщает издание Еxpress.

Ошри и его команда нашли артефакты, свидетельствующие о том, что через несколько столетий после того, как родился Иисус, община стала христианами и построила большую церковь.

Эксперт утверждает, что это серьезное свидетельство того, что в раннем христианстве этот Вифлеем отмечался как место рождения Христа.

Он считает, что гораздо больше смысла в том, что Дева Мария ехала на осле, когда она была на поздних сроках беременности, из Назарета в Вифлеем Галилейский, который находится всего в 7 км, а не в другой Вифлеем, который находится на расстоянии 150 км.

Он также говорит, что есть свидетельства того, что популярный Вифлеем не был заселен в первом веке.

Американский исследователь истории жизни Иисуса Паула Фредриксен добавила, что раннее христианство начало обращать внимание на иудейский Вифлеем только в четвертом веке, когда император Константин объявил христианство официальной религией Римской империи.

Согласно Ветхому Завету, Вифлеем Иудейский был городом Давида, где должен был родиться будущий Мессия.

Поэтому Фредриксен сказала, что для первых христиан было бы разумно сосредоточиться на этом Вифлееме, имея в виду, что Библия ошиблась.

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