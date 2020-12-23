Археологи виявили дивовижну знахідку на місці тайної вечері з Ісусом (фото)

Археологи в Ізраїлі виявили стародавню церкву (колаж РБК-Україна)

В Ізраїлі Археологи виявили дивовижну знахідку на місці тайної вечері Ісуса та його учнів. Там виявлена стародавня візантійська церква. Вважається, що храм відомий як Церква Агонії і Церква Всіх Націй, був зведений на тому місці, де Іуда зрадив Христа.

Як повідомляє видання artnet.news, група дослідників вивчила знайдені частини церкви і зазначили, що вона була прикрашена дрібною різьбою по каменю, що свідчить про її важливість.

В Ізраїлі знайшли візантійську церкву (фото: news.artnet.com)

На підлозі храму виднілися написи грецькою мовою: "В пам'ять і спокій коханих Христа... візьміть хлібну ваших рабів і дайте їм прощення гріхів".

Один з учених повідомив, що це дивовижна знахідка, що проливає світло на події тих часів. Ізраїльська влада показала на сторінці в Facebook ще одні знімки Храму Агонії.

facebook.com/AntiquitiesEN

Нагадаємо, що Таємна вечеря - це Подія новозавітної історії, остання трапеза Ісуса Христа з його учнями, що відбулася незадовго до Його хресних страждань. Під час Таємної вечері було встановлено таїнство Євхаристії (Причащання). Згадується Православною церквою у Великий четвер.

Як ми раніше писали, археолог зробив гучну заяву про місце народження Ісуса Христа.