Археологи обнаружили самый древний музыкальный инструмент: ему более 18 тысяч лет
Группа антропологов из университета Тулузы обнаружила самый древний музыкальный инструмент. Им оказалась духовая раковина из гигантской морской улитки вида Charonia Lampas. Возраст этой духовой чаши составляет около 18 000 лет.
Данные нового исследования археологов и антропологов были опубликованы в статье на портале Science Advances.
Первая такая чаша была обнаружена еще в 30-х годах прошлого века. Находка в пещере Марсулас на юге Франции сильно озадачила археологов, так как она была раскрашена разноцветными узорами и непонятно было, для чего она применялась. Ученые изучали долгие годы снимки находки, обнаружили странные отверстия в панцире, а также то, что кончики этих отверстий были срезаны.
И только совсем недавно ученые смогли применить новейшие технологии, чтобы прояснить создание этих чаш. С помощью компьютерного моделирования было установлено, что отверстия были рукотворные и сделали их с помощью древних орудий труда. Их расположение указывало на то, что сделаны они не хаотично, а в четкой последовательности. Оказалось, что если дуть в раковину, то с помощью этих отверстий можно было извлечь звуки.
"Доисторические люди превращали многие раковины в переносные украшения и таким образом приписывали им существенную телесную символику. Этот рог из морских раковин с его уникальной звучностью, глубокой и сильной с длительной реверберацией, проливает свет на музыкальное измерение, до сих пор неизвестное в контексте верхнепалеолитических обществ", - говорится в исследовании.
Изначально антропологи описывали этот предмет, как "чашу любви". Однако, после новых данных, стало понятно предназначение этой раковины. Исследователи пригласили профессиональных музыкантов сыграть на этой раковине и им удалось извлечь звуки, которые очень похожи на ноты "до", "до-диез" и "ре".
Как звучит самый древний инструмент
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