Археологи обнаружили самый древний музыкальный инструмент: ему более 18 тысяч лет

Первая такая чаша была обнаружена еще в 30-х годах прошлого века. Находка в пещере Марсулас на юге Франции сильно озадачила археологов, так как она была раскрашена разноцветными узорами и непонятно было, для чего она применялась. Ученые изучали долгие годы снимки находки, обнаружили странные отверстия в панцире, а также то, что кончики этих отверстий были срезаны.

И только совсем недавно ученые смогли применить новейшие технологии, чтобы прояснить создание этих чаш. С помощью компьютерного моделирования было установлено, что отверстия были рукотворные и сделали их с помощью древних орудий труда. Их расположение указывало на то, что сделаны они не хаотично, а в четкой последовательности. Оказалось, что если дуть в раковину, то с помощью этих отверстий можно было извлечь звуки.

"Доисторические люди превращали многие раковины в переносные украшения и таким образом приписывали им существенную телесную символику. Этот рог из морских раковин с его уникальной звучностью, глубокой и сильной с длительной реверберацией, проливает свет на музыкальное измерение, до сих пор неизвестное в контексте верхнепалеолитических обществ", - говорится в исследовании.

Изначально антропологи описывали этот предмет, как "чашу любви". Однако, после новых данных, стало понятно предназначение этой раковины. Исследователи пригласили профессиональных музыкантов сыграть на этой раковине и им удалось извлечь звуки, которые очень похожи на ноты "до", "до-диез" и "ре".

Как звучит самый древний инструмент