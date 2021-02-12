Археологи виявили найдавніший музичний інструмент: йому більше 18 тисяч років

Перша така чаша була виявлена ще у 30-х роках минулого століття. Знахідка в печері Марсулас на півдні Франції сильно спантеличила археологів, оскільки вона була розфарбована різнокольоровими візерунками й було незрозуміло, для чого вона застосовувалася. Вчені вивчали довгі роки знімки знахідки, виявили дивні отвори в панцирі, а також те, що кінчики цих отворів були зрізані.

І тільки зовсім недавно вчені змогли застосувати новітні технології, щоб прояснити створення цих чаш. За допомогою комп'ютерного моделювання було встановлено, що отвори були рукотворні й зробили їх за допомогою стародавніх знарядь праці. Їх розташування вказувало на те, що зроблені вони не хаотично, а в чіткій послідовності. Виявилося, що якщо дути в раковину, то за допомогою цих отворів можна було витягнути звуки.

"Доісторичні люди перетворювали багато раковин у переносні прикраси й таким чином приписували їм істотну тілесну символіку. Цей ріг з морських раковин з його унікальною звучністю, глибокою і сильною з тривалою реверберацією, проливає світло на музичний вимір, досі невідомий в контексті верхньопалеолітичних товариств", - йдеться в дослідженні.

Спочатку антропологи описували цей предмет, як "чашу любові". Однак, після нових даних, стало зрозуміло призначення цієї раковини. Дослідники запросили професійних музикантів зіграти на цій раковині і їм вдалося витягти звуки, які дуже схожі на ноти "до", "до-дієз" і "ре".

Як звучить найдавніший інструмент