Археологи обнаружили древний артефакт времен Александра Македонского

В Ираке ученые нашли древний артефакт
В иракском районе Духок археологи обнаружили древний каменный артефакт. Специалисты говорят, что каменный цилиндрический объект с надписью на греческом языке был создан в 165 году до нашей эры.
Хотя ученые нашли древний предмет в марте этого года, его возраст был подтвержден только сейчас. Об этом сообщает издание Express.
Группа археологов обнаружила античную табличку на холмах Балюз, в 10 километрах к западу от города Духок, в районе Семель. После тщательного изучения артефакта ученые выяснили, что на каменной плите выгравировано эллинистическое письмо.
Древний артефакт (фото: express.co.uk)
Стоит отметить, что эллинистическая эпоха - это исторический период, последовавший после смерти Александра Великого в 323 году до нашей эры.
Переводчики пришли к выводу, что надписи относятся к Деметрию - царю Македонии, который правил регионом во втором веке до нашей эры.
Эксперты уверены, что данное открытие послужит толчком исследователям для проведения дальнейших археологических исследований.
Многие скульптуры, таблички и другие материалы, напоминающие древнегреческие предметы, были найдены по всему Ближнему Востоку, а также по всей современной Азии.
Сейчас все более вероятно, что поблизости будут раскопаны и другие важные находки. Местная пресса сообщила, что находка будет опубликована в научных журналах.
Ожидается, что полученные данные станут доступны для изучения другими учеными.
Напомним, в Луцке археологи обнаружили таинственные подземелья возле замка Любарта.
Ранее исследователи нашли в Балтийском море "космический корабль".