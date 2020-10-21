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Археологи обнаружили древний артефакт времен Александра Македонского

Среда 21 октября 2020 19:11
Археологи обнаружили древний артефакт времен Александра Македонского
Археологи обнаружили древний артефакт (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Ираке ученые нашли древний артефакт

В иракском районе Духок археологи обнаружили древний каменный артефакт. Специалисты говорят, что каменный цилиндрический объект с надписью на греческом языке был создан в 165 году до нашей эры.

Хотя ученые нашли древний предмет в марте этого года, его возраст был подтвержден только сейчас. Об этом сообщает издание Express.

Группа археологов обнаружила античную табличку на холмах Балюз, в 10 километрах к западу от города Духок, в районе Семель. После тщательного изучения артефакта ученые выяснили, что на каменной плите выгравировано эллинистическое письмо.

Археологи обнаружили древний артефакт времен Александра Македонского

Древний артефакт (фото: express.co.uk)

Стоит отметить, что эллинистическая эпоха - это исторический период, последовавший после смерти Александра Великого в 323 году до нашей эры.

Переводчики пришли к выводу, что надписи относятся к Деметрию - царю Македонии, который правил регионом во втором веке до нашей эры.

Эксперты уверены, что данное открытие послужит толчком исследователям для проведения дальнейших археологических исследований.

Многие скульптуры, таблички и другие материалы, напоминающие древнегреческие предметы, были найдены по всему Ближнему Востоку, а также по всей современной Азии.

Сейчас все более вероятно, что поблизости будут раскопаны и другие важные находки. Местная пресса сообщила, что находка будет опубликована в научных журналах.

Ожидается, что полученные данные станут доступны для изучения другими учеными.

Напомним, в Луцке археологи обнаружили таинственные подземелья возле замка Любарта.

Ранее исследователи нашли в Балтийском море "космический корабль".

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