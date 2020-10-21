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Археологи виявили стародавній артефакт часів Олександра Македонського

Середа 21 жовтня 2020 19:11
Археологи виявили стародавній артефакт часів Олександра Македонського
Археологи виявили стародавній артефакт (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

В Іраку вчені знайшли древній артефакт

В іракському районі Духок археологи виявили стародавній кам'яний артефакт. Фахівці кажуть, що кам'яний циліндричний об'єкт з написом грецькою мовою був створений у 165 році до нашої ери.

Хоча вчені знайшли стародавній предмет у березні цього року, його вік був підтверджений тільки зараз. Про це повідомляє видання Express.

Група археологів виявила античну табличку на пагорбах Балюз, в 10 кілометрах на захід від міста Духок, в районі Семель. Після ретельного вивчення артефакту вчені з'ясували, що на кам'яній плиті викарбувано елліністичний лист.

Археологи виявили стародавній артефакт часів Олександра Македонського

Древній артефакт (фото: express.co.uk)

Варто зазначити, що елліністична епоха - це історичний період, що виник після смерті Олександра Великого в 323 році до нашої ери.

Перекладачі прийшли до висновку, що написи відносяться до Деметрія - царя Македонії, який правив регіоном у другому столітті до нашої ери.

Експерти впевнені, що дане відкриття послужить поштовхом дослідникам для проведення подальших археологічних досліджень.

Багато скульптур, табличок та інших матеріалів, які нагадують давньогрецькі предмети, були знайдені по всьому Близькому Сходу, а також по всій сучасній Азії.

Зараз все більш імовірно, що поблизу будуть розкопані й інші важливі знахідки. Місцева преса повідомила, що знахідка буде опубліковано в наукових журналах.

Очікується, що отримані дані стануть доступні для вивчення іншими вченими.

Нагадаємо, у Луцьку археологи виявили таємничі підземелля біля замку Любарта.

Раніше дослідники знайшли в Балтійському морі "космічний корабель".

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