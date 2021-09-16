Археологи нашли печь времен Киевской Руси: что и как готовили украинцы тысячу лет назад

В ходе экспедиции исследователи проводили мониторинг Каменской Сечи, которая находится в аварийном состоянии. И вот в южной части мыса Стрелка ученые наткнулись на средневековую печь.

Что украинцы готовили в печи тысячу лет назад

По данным сотрудников заповедника после обследования печи, рацион древних рыбаков составлял преимущественно из мяса птицы и рыбы. Так, об этом свидетельствует заполнения хозяйственных ям вокруг печи.

Конструкция печи времен Киевской Руси

Конструктивно печь имела кругообразный вид с немного сплющенной верхушкой.

Основа печи была плотно выложена из местного известнякового камня, а также обмазана глиной.

Исследователи выяснили, что обнаруженная печь использовалась длительное время, так как были зафиксированы три попытки ремонта части конструкции.

Около Каховского водохранилища обнаружили средневековую печь (фото: facebook.com/n.z.hortica)