Археологи знайшли піч часів Київської Русі: що і як готували українці тисячу років тому

В ході експедиції дослідники проводили моніторинг Кам'янської Січі, яка знаходиться в аварійному стані. І ось в південній частині мису Стрілка науковці натрапили на середньовічну піч.

Що українці готували в печі тисячу років тому

За даними співробітників заповідника після обстеження печі, раціон древніх рибалок становив переважно з м'яса птиці та риби. Так, про це свідчить заповнення господарських ям навколо печі.

Конструкція печі часів Київської Русі

Конструктивно піч мала колоподібний вигляд з трохи сплющеною верхівкою.

Основа печі була щільно викладена з місцевого вапнякового каменю, а також обмазана глиною.

Дослідники з'ясували, що виявлена піч використовувалася тривалий час, оскільки були зафіксовані три спроби ремонту частини конструкції.

Біля Каховського водосховища виявили середньовічну піч (фото: facebook.com/n.z.hortica)