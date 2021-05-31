Археологи нашли артефакт из библейской битвы, которому тысячи лет

Согласно еврейской Библии, царь по имени Азаил правил царством Арам примерно с 842 г. до н. э. до 800 г. до н.э. Он завоевал Гат (также известный как Телль-эс-Сафи) перед походом на Иерусалим.

Костяной наконечник стрелы (фото: livescience.com)

"Азаил, царь Арама, пошел и напал на Геф и захватил его. Затем он повернулся, чтобы напасть на Иерусалим", - говорится в Книге Царств.

Археологические раскопки в Гефе показали, что массовые разрушения произошли в конце девятого века до нашей эры.

В Библии говорится, что Азаил завоевал Геф, где жили филистимляне (враги израильтян). Еврейская Библия описывает Гат как дом Голиафа, гигантского воина, убитого царем Давидом.

Место находки (фото: livescience.com)

Археологи рассказали, что на острие стрелы был перелом. Предполагается, что наконечник стрелы попал в цель. Данный артефакт мог быть изготовлен в мастерской в Гате. Тогда мастера пытались сделать как можно больше оружия, которое помогло бы защитить город.

В то время люди делали наконечники стрел из костей крупного рогатого скота, потому что материал был легко доступен. Кроме того, для изготовления не нужно было много времени.