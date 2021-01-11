Археологи в Ізраїлі випадково виявили унікальну плиту Діви Марії

В Ізраїлі знайшли плиту Діви Марії (Колаж РБК-Україна)

В Ізраїлі археологи виявили могильну плиту жінки, яка жила близько 1400 років тому. За попередніми даними дослідників, надгробний камінь датується кінцем шостого – початком сьомого століття нашої ери.

Як повідомляється у виданні Haaretz, плита була знайдена зовсім випадково – під час прибирання національного парку Ніциани. Інспектори Управління природи, які брали участь в роботах, ідентифікували напис і повідомили представникам Управління старовини Ізраїлю. Напис на камені говорить, про те, що цей надгробок може належати Діві Марії.

"Пресвята Марія, яка вела непорочне життя", - викарбувано на надгробку і вказана дата смерті жінки – 9 лютого.

Як стверджують фахівці старожитностей, Ніциана в Ізраїлі є ключовим місцем для вивчення переходу від візантійського періоду до раннього ісламу. Цю надгробну плиту відправлять разом з іншими речами, які раніше належали християнам і були знайдені в ході розкопок, для більш детального вивчення та порівняння в Університет Бен-Гуріона в Негеві.

"Знахідка будь-якого напису, подібного до цього, може поліпшити наше визначення меж кладовища, тим самим допомагаючи відновити межі поселення, які раніше ще не були визначені", - зазначив археолог Пабло Бетцер.

За даними істориків, у п'ятому і шостому столітті в Ніциані був центр для сіл і поселень в околицях. Тут знаходилася військова фортеця, церкви, монастир, придорожній шинок для паломників.

В Ізраїлі виявили унікальну надгробну плиту, яка могла належати Діві Марії

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Франції виявили стародавній некрополь, якому понад 4 тисячі років.

А також розповідали про те, що археологи знайшли буддійський монастир, якому тисячу років.